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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574035161.html
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6258 и составляет 268 008, от осложнений заболевания скончались еще 895 РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19

06:18 08.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6258 и составляет 268 008, от осложнений заболевания скончались еще 895 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
"На 7 июля 2020 года 268 008 подтвержденных случаев COVID-19, 26 557 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней - ред.) и 77 703 подозрительных случая заболевания", - сообщил он в своем микроблоге в Twitter.
За сутки подтверждены 895 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 32 014.
В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, планомерно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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