В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19

"На 7 июля 2020 года 268 008 подтвержденных случаев COVID-19, 26 557 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней - ред.) и 77 703 подозрительных случая заболевания", - сообщил он в своем микроблоге в Twitter.

В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, планомерно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.