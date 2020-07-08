В Бурятии выявили 38 новых случаев COVID-19

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 8 июля 2020 года зарегистрировано 3257 (+38) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1841", – говорится в сообщении.