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В Пусане выписали более половины заболевших COVID-19 российских моряков
Более половины моряков с российского судна Ice stream, которых госпитализировали в Южной Корее с коронавирусом, выписаны, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:17
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, южная корея, владивосток, пусан, в мире

В Пусане выписали более половины заболевших COVID-19 российских моряков

06:17 08.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Более половины моряков с российского судна Ice stream, которых госпитализировали в Южной Корее с коронавирусом, выписаны, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца.
Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошел на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал РИА Новости представитель "Рефтрансфлота", 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Позже коронавирус подтвердился еще у двух моряков с судна. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.
"Моряков потихоньку выписывают, сегодня выпишут еще несколько человек. В общей сложности выписаны более половины заболевших. Они находятся на судне. Новых случаев коронавируса не было", - отметил собеседник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЮжная КореяВладивостокПусанВ мире
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