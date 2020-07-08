Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574035003.html
В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу
Армейский вертолет Ми-17 с грузом гуманитарной помощи пропал на севере Перу, сообщил пресс-секретарь ВВС Вольфганг Гросо Коста в эфире перуанского телевидения. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:05
ми-17
перу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16496/97/164969742_0:0:360:203_1400x0_80_0_0_2ebe2e5b25d02cb6d0586f4c6c34cd66.jpg
https://ria.ru/20191228/1562965133.html
перу
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/16496/97/164969742_0:0:360:203_1400x0_80_0_0_2ebe2e5b25d02cb6d0586f4c6c34cd66.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/16496/97/164969742_45:0:316:203_1400x0_80_0_0_f9325f2daa5c2525ba2851f7e24c01bb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/16496/97/164969742_79:0:282:203_1400x0_80_0_0_4db75f40ebb7fd977cadb55f0ce857d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-17, перу, в мире

В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу

06:05 08.07.2020
366
© Flickr / Ana_CottaАмазония
Амазония
© Flickr / Ana_Cotta
Амазония. Архивное фото
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Армейский вертолет Ми-17 с грузом гуманитарной помощи пропал на севере Перу, сообщил пресс-секретарь ВВС Вольфганг Гросо Коста в эфире перуанского телевидения.
"Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения", - сказал он в эфире TV Peru.
По словам генерал-майора Гросо, на борту Ми-17 находились четыре человека, а запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. По истечении этого времени судно было объявлено пропавшим без вести.
Военнослужащий отметил, что полет выполняли опытные пилоты, которые в рамках гуманитарной программы поставок продовольствия постоянно летали по различным маршрутам внутри страны.
Гавайи
28 декабря 2019, 02:04
Спасатели нашли обломки пропавшего на Гавайях вертолета
102700
Обсудить 0
Ми-17ПеруВ мире
Рекомендуем
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска
Порт Пусан в Южной Корее
В Пусане выписали более половины заболевших COVID-19 российских моряков
Кибербезопасность
Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Россия могла не дать Маску завоевать рынок пусковых услуг, заявил эксперт
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
Россия не просила Китай присоединиться к переговорам по разоружению с США
Свадебные гуляния накануне Красной горки прошли на Поклонной горе
В России продажи свадебных платьев после самоизоляции подскочили втрое
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Бурятии выявили 38 новых случаев COVID-19
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
В Японии более 145 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться
Певица Рита Дакота
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Журналисты подадут в суд на Болсонару
Мужчина работает за ноутбуком
Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
Скорая помощь в КНР
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния