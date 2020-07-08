В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу

"Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения", - сказал он в эфире TV Peru.

По словам генерал-майора Гросо, на борту Ми-17 находились четыре человека, а запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. По истечении этого времени судно было объявлено пропавшим без вести.