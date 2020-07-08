https://ria.ru/20200708/1574035003.html
В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу
Армейский вертолет Ми-17 с грузом гуманитарной помощи пропал на севере Перу, сообщил пресс-секретарь ВВС Вольфганг Гросо Коста в эфире перуанского телевидения. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:05
2020-07-08T06:05
ми-17
перу
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-17, перу, в мире