Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун

ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Россия не просила Россия не просила Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США , этого хочет Вашингтон , заявил в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Что касается России, то Россия очень хорошо понимает нашу позицию. Россия не просила Китай присоединиться, это США настаивают на присоединении Китая", - заявил журналистам Фу Цун.

Он отметил, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам, только если США и Россия сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Он подчеркнул, что искренняя цель США не сократить ядерное вооружение, а создать предварительное условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Мы ценим то понимание, которое оказывает нам Россия", - подчеркнул Фу Цун.