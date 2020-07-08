Россия не просила Китай присоединиться к переговорам по разоружению с США

"Что касается России, то Россия очень хорошо понимает нашу позицию. Россия не просила Китай присоединиться, это США настаивают на присоединении Китая", - заявил журналистам Фу Цун.
Он отметил, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам, только если США и Россия сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.
Он подчеркнул, что искренняя цель США не сократить ядерное вооружение, а создать предварительное условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"Мы ценим то понимание, которое оказывает нам Россия", - подчеркнул Фу Цун.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
1 июля, 08:00Китай против США: вызов принят