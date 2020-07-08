Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза

"Самый высокий рост показал е-ОСАГО – полисы заказывали на платформе в 5 раз чаще, чем в 2019 году. Средняя цена добровольного автострахования составила 5 842 рубля. Другой продукт с высокими темпами роста в онлайне – это страхование жизни от несчастного случая, популярность которого выросла в 2,5 раза, средняя стоимость программы равна 887 рублям", - говорится в отчете.