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Кинологи дали советы, как путешествовать с собакой
Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости полезными советами для тех, кто решил отправиться в путешествие с собакой. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:34
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубович
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
ржд
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубович, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, ржд, калининградская область, общество

Кинологи дали советы, как путешествовать с собакой

05:34 08.07.2020 (обновлено: 12:34 08.07.2020)
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© Fotolia / Africa StudioСобака в автомобиле
Собака в автомобиле
© Fotolia / Africa Studio
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости полезными советами для тех, кто решил отправиться в путешествие с собакой.
"Для многих из нас собака — это полноценный и полноправный член семьи, которого невозможно оставить дома или в зоогостинице, когда сам отправляешься в путешествие. Многие считают, что взять питомца с собой в дальнюю дорогу слишком хлопотно или даже невозможно, но это заблуждение", — сказал РИА Новости президент федерации Владимир Голубев.

"Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, просто необходимо подготовиться заранее: для этого приучайте собаку к транспортному контейнеру, заблаговременно соберите все необходимые документы и изучите правила перевозки животных, если планируете использовать общественный транспорт", — добавил он.

Как путешествовать с собакой по России

Путешествовать по России с животным, перевозимым в качестве компаньона, довольно просто, заявили в РКФ. Для этого понадобится только оформить ветеринарный паспорт.
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"В паспорте должна стоять отметка о вакцинации животного. Действующая прививка против бешенства — обязательное условие. Однако если животное перемещается со сменой владельца и/или для участия в выставочных мероприятиях, необходимо оформление ветеринарного свидетельства. Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение пяти дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения", — рассказали кинологи.
Кроме того, если предстоит перелет самолетом, необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости предъявить перед посадкой документы на животное. "Будьте готовы предъявить ветеринарное свидетельство или ветеринарный паспорт железнодорожному служащему, если путешествуете поездом", — добавили в федерации.
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Если хозяин с домашним животным путешествует на самолете в Калининградскую область или обратно, никаких дополнительных документов не понадобится. Однако при поездке на поезде или машине нужна так называемая евросправка. "Вы можете получить ее в представительстве Россельхознадзора заранее, если путешествуете железнодорожным транспортом, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле. Кроме того, чтобы сократить время, евросправку можно оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора Россельхознадзора", — посоветовали кинологи.

Как путешествовать с собакой за рубеж

При выезде за границу кинологи советуют прежде всего внимательно изучить ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируется посетить. В некоторых странах есть ограничения на ввоз определенных пород собак. "Если вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, узнайте требования всех государств, на территории которых вы будете находиться с животным", — сказали в РКФ.
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Во-вторых, владельцам домашних питомцев советуют обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных. Там питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт. "Получить ветеринарный паспорт установленного образца можно там же", — отметили кинологи.
Для ввоза животного в большинство стран необходимо чипировать его. Данные всех микрочипов заносятся в международную базу Animal-ID. Вакцинация против бешенства — еще одно обязательное требование, для большинства стран ее нужно пройти не позже чем за 21 день до пересечения границы.
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В-третьих, предстоит ветеринарный контроль. "Чтобы пройти его в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций, или ветеринарное свидетельство формы № 1, или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1, в зависимости от страны назначения. Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники Россельхознадзора оформят на ваше животное евросправку", — рассказали в РКФ.
Там посоветовали при выезде в аэропорт заложить дополнительное время на прохождение этих процедур. "Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить евросправку или сертификат нужно заранее", — напомнили кинологи.
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Подготовка собаки к поездке

Если путешествие планируется с собакой, то лучше приучать ее к транспортному контейнеру как можно раньше, советуют кинологи. "Собаки-путешественники хорошо знают, что с переноской связаны все главные удовольствия и приключения в их жизни, а в дальней дороге воспринимают переноску как "домик" и укрытие, поэтому не нужно думать, что, помещая собаку в бокс, вы лишаете ее свободы. Переноска — это комфорт и безопасность вашего четвероногого компаньона", — отметили в РКФ.
Чтобы питомец привык к переноске и научился спокойно оставаться в ней, можно класть туда любимые игрушки и лакомства, а дома держать контейнер открытым, чтобы собака могла заходить и спать в нем. В дороге потребуются также ошейник, поводок и намордник. Непосредственно перед поездкой собаку необходимо хорошо выгулять, но не кормить. Если поездка длительная, кинологи советую взять с собой сухой корм и ту воду, которую собака пьет дома.
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"Не забудьте собрать дорожный чемодан для вашей собаки. В отпуске вам потребуются две миски — для еды и воды, привычный корм, одноразовые впитывающие пеленки, пакетики для уборки за собакой на прогулке, а также аптечка. Возьмите любимые игрушки вашего питомца и средства по уходу: расчески, щетки, шампунь и полотенце", — рассказали кинологи.

Бронирование путешествия

При полете на самолете первым делом нужно уточнить у авиакомпании правила перевозки животных, поскольку на борт принимают не всех питомцев. Например, некоторые авиакомпании не допускают к перевозкам собак брахицефальных пород: бульдогов (английских, французских и американских), мопсов, пекинесов, ши-тцу, боксеров, гриффонов (бельгийских и брюссельских), бостон-терьеров, бордоских догов, японских хинов. "Согласно правилам, установленным в большинстве компаний, в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых вместе с контейнером не превышает восемь килограммов. Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44 × 30 × 26 сантиметров. Для перевозки в багажном отсеке масса животного вместе с контейнером не должна превышать 50 килограммов", — рассказали в РКФ.
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При бронировании авиабилета заранее следует проинформировать перевозчика о том, что полет будет проходить с питомцем. "Имейте в виду, что у каждой компании установлена количественная норма перевозки животных в салоне и в багажном отсеке, поэтому место для питомца необходимо забронировать заранее. Оплатить перевозку животного можно только в аэропорту, после проверки всех необходимых документов и взвешивания собаки вместе с переноской на стойке регистрации", — говорят кинологи.
На железной дороге животных разрешают перевозить не во всех типах вагонов, напомнили в РКФ. "Перед покупкой билета заранее уточняйте информацию на официальном сайте РЖД. Перевозка животных за границу регламентируется правилами конкретного перевозчика, а также соглашением о международном пассажирском сообщении, документ постоянно обновляется, поэтому, собираясь в поездку, нужно ознакомиться с актуальными изменениями в соглашении", — советуют в федерации.
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Перед выбором отеля специалисты советуют заранее прочитать условия проживания. "Гостей с домашними животными принимают не везде, но во многих отелях это хорошо отработанная и популярная услуга. При бронировании сообщите, что вы приезжаете с питомцем, и уточните особые условия и стоимость проживания собаки в номере (будьте готовы к тому, что объект размещения может попросить небольшой залог, который будет вам возвращен при выезде)", — рассказали кинологи.

Правила безопасности при поездке на машине

Если путешествие будет проходить на автомобиле, переноску с животным кинологи советуют разместить максимально устойчиво и зафиксировать. В машине с однообъемным кузовом переноску чаще устанавливают в багажнике, в седане — только на заднем сиденье. "Если собака путешествует без переноски, воспользуйтесь специальной перестежкой, которая должна быть прикреплена к ремню безопасности на время движения", — пояснили в РКФ.
Большинство собак отлично переносят дорогу и даже в самой дальней поездке уютно дремлют в переноске, особенно если хозяин заранее позаботился о том, чтобы там было мягко, удобно, не холодно и не жарко. "В дороге необходимо периодически останавливаться и выгуливать собаку, давать ей воду и ни в коем случае не оставлять одну в машине. Если вам нужно ненадолго отойти перекусить или расплатиться за топливо, в прохладную погоду можно оставить приоткрытым пассажирское окно, заранее убедившись, что собаке комфортно и доступ воздуха ей обеспечен. В жару берите собаку с собой в любой ситуации — даже несколько минут в перегретом салоне могут стоить ей жизни", — предупредили в РКФ.
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Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир ГолубовичФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕвросоюзРЖДКалининградская областьОбщество
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