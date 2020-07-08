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Исследование: холостые россияне чаще берут микрозаймы, чем семейные
Почти половина россиян, бравших микрозаймы, никогда не состояли в браке, а семейные люди составляют 37% от общего числа заемщиков, говорится в исследовании... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:01
кредит
экономика
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кредит, экономика

Исследование: холостые россияне чаще берут микрозаймы, чем семейные

05:19 08.07.2020 (обновлено: 06:01 08.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОбъявление "Быстрые деньги"
Объявление Быстрые деньги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти половина россиян, бравших микрозаймы, никогда не состояли в браке, а семейные люди составляют 37% от общего числа заемщиков, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания провела исследование на основе анализа более 100 тысяч займов по всей стране. Согласно данным Webbankir, 13% заемщиков МФО находятся в разводе, около 2% являются вдовцами.
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Исследование показало, кто в России берет самые большие микрозаймы
При этом 78,3% семейных заемщиков не допускали ни дня просрочки по займам, тогда как среди незамужних и холостых процент обязательных людей заметно ниже – 74,7%. Примерно столь же пунктуальны с кредитными платежами разведенные – 74,5%. Хуже всего с финансовой дисциплиной у вдовцов: ни единого дня просрочки не допускали 72,9% из них.
"Благодаря высокой финансовой дисциплине доля тех, кому одобряют займы, среди семейных людей оказалась в 1,5 раза больше, чем среди холостых и незамужних", - сказано в исследовании.
Займы на свадебные торжества берут порядка 0,5-1% клиентов МФО, выяснили аналитики. Чаще всего россияне берут ссуду на данную цель в июле, поскольку люди чаще женятся в теплое время года и более охотно отправляются в свадебные путешествия. Также довольно часто клиенты МФО занимают на свадьбы в январе, когда на финансовом положении россиян серьезно сказываются новогодние праздники.
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9 июня, 16:18Сказано в эфире
Назван способ избежать проблем с микрозаймомРоспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающих микрозаймы слишком быстро. В интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ Александра Пожарская обратила внимание на главные правила при оформлении договора.
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