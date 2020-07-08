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Сегодня вернёмся к теме экономического развития Чукотского АО. ᅠ Уже в этом году в городском округе #Певек @pevek_official может появиться ещё один крупный инвестор: 11 августа #Роснедра проведет аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России - #ПыркакайскиеШтокверки. ᅠ ▪Певек - крупный морской порт #СМП, обеспеченный круглогодичной дорогой, аэропортом (после реконструкции - способного принимать крупные воздушные суда), а энергию обеспечит #ПАТЭС. Поэтому, несмотря на кризис и последствия пандемии #COVID19, интерес инвесторов есть – работа над реализацией Стратегии экономического развития региона продолжается. ᅠ ▪Ещё одна хорошая новость - @kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение #Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества. ᅠ ▪Для эффективной геологоразведки подписали соглашение с #Росгеология @ao_rosgeo. Ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Основная задача - обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской промышленной зоны. ᅠ Всё вместе – развитие региона и рост доходов бюджета для социального развития Чукотки! #Чукотка #экономикаЧукотки #промышленностьЧукотки #недраЧукотки #инвестиции #Арктика #ДальнийВосток #ДФО #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #Chukotka #Arctic #FarEastRussia На видео: плавка золота на месторождении "Купол" Kinross Gold.
На Чукотке канадская Kinross Gold начнет освоение месторождения золота
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Добыча золота. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного месторождения на Чукотке, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Роман Копин.
"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", - написал Копин.
Он отметил, что для эффективной геологоразведки подписано соглашение с Росгеологией.
"Ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Основная задача - обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской промышленной зоны", - отметил губернатор.
Kinross Gold Corp - канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. На Чукотке работают ее дочерние предприятия "Чукотская горно-геологическая компания" и "Северное золото".