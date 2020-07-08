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На Чукотке канадская Kinross Gold начнет освоение месторождения золота
Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного месторождения на Чукотке, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Роман... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:17
чукотка
росгеология
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
чукотская горно-геологическая компания
роман копин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чукотка, росгеология, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), чукотская горно-геологическая компания, роман копин, канада, экономика

На Чукотке канадская Kinross Gold начнет освоение месторождения золота

05:17 08.07.2020
1779
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча золота. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного месторождения на Чукотке, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Роман Копин.
"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", - написал Копин.
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Сегодня вернёмся к теме экономического развития Чукотского АО. ᅠ Уже в этом году в городском округе #Певек @pevek_official может появиться ещё один крупный инвестор: 11 августа #Роснедра проведет аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России - #ПыркакайскиеШтокверки. ᅠ ▪Певек - крупный морской порт #СМП, обеспеченный круглогодичной дорогой, аэропортом (после реконструкции - способного принимать крупные воздушные суда), а энергию обеспечит #ПАТЭС. Поэтому, несмотря на кризис и последствия пандемии #COVID19, интерес инвесторов есть – работа над реализацией Стратегии экономического развития региона продолжается. ᅠ ▪Ещё одна хорошая новость - @kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение #Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества. ᅠ ▪Для эффективной геологоразведки подписали соглашение с #Росгеология @ao_rosgeo. Ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Основная задача - обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской промышленной зоны. ᅠ Всё вместе – развитие региона и рост доходов бюджета для социального развития Чукотки! #Чукотка #экономикаЧукотки #промышленностьЧукотки #недраЧукотки #инвестиции #Арктика #ДальнийВосток #ДФО #НастоящаяАрктика #МирНастоящихЛюдей #Chukotka #Arctic #FarEastRussia На видео: плавка золота на месторождении "Купол" Kinross Gold.

Публикация от Роман Копин (@romankopin)

Он отметил, что для эффективной геологоразведки подписано соглашение с Росгеологией.
"Ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Основная задача - обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской промышленной зоны", - отметил губернатор.
Он также уточнил, что в этом году в городском округе Певек может появиться еще один крупный инвестор: 11 августа Роснедра проведут аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России - Пыркакайские штокверки.
Kinross Gold Corp - канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. На Чукотке работают ее дочерние предприятия "Чукотская горно-геологическая компания" и "Северное золото".
Добыча золота
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ЧукоткаРосгеологияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Чукотская горно-геологическая компанияРоман КопинКанадаЭкономика
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