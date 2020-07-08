На Чукотке канадская Kinross Gold начнет освоение месторождения золота

"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", - написал Копин.