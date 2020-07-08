Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574034484.html
В Японии из-за ливней погибли 57 человек
Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:10
кагосима (префектура)
хонсю (остров)
япония
фукуока (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://ria.ru/20200704/1573878813.html
кагосима (префектура)
хонсю (остров)
япония
фукуока (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a11c93bef934d85d27c162b28f1e9679.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2999e88faae21f1a1fb6e2c0d7dc0554.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кагосима (префектура), хонсю (остров), япония, фукуока (город), в мире

В Японии из-за ливней погибли 57 человек

05:10 08.07.2020
2446
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
Больше всего погибших - 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое обнаружены в состоянии остановки сердца и легких, 10 человек числятся пропавшими без вести.
В трех префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.
Ливни обрушились на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы. На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
4 июля, 03:51
Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
201901
Обсудить 0
Кагосима (префектура)Хонсю (остров)ЯпонияФукуока (город)В мире
Рекомендуем
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии
Певец и музыкант Андрей Макаревич
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент
Сотрудник ФСБ
В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
Певица Рита Дакота
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Телефон с приложением Tik Tok
СМИ: в США расследуют, как TikTok обращается с личными данными детей
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Дезинфекция транспорта
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению
МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией
Электронный терминал оплаты
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Кибербезопасность
Эксперты рассказали, какие пароли легче всего взломать
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Сафронова подозревают в работе на спецслужбы Чехии, рассказал адвокат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния