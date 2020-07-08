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СМИ: в США расследуют, как TikTok обращается с личными данными детей
Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции США расследуют сообщения о том, что китайская социальная сеть TikTok не соблюдала требования к защите... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:03
tiktok
майк помпео
министерство юстиции сша
китай
сша
в мире
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китай
сша
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, майк помпео, министерство юстиции сша, китай, сша, в мире

СМИ: в США расследуют, как TikTok обращается с личными данными детей

05:03 08.07.2020
1017
© Depositphotos / Narin_PhotoТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok
© Depositphotos / Narin_Photo
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции США расследуют сообщения о том, что китайская социальная сеть TikTok не соблюдала требования к защите конфиденциальности детей в интернете, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.
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Власти США в 2019 году оштрафовали TikTok за нарушение закона о защите конфиденциальности детей и потребовали от компании удалить видео, загруженные детьми младше 13 лет. Однако в мае некоторые общественные организации обратились к Федеральной торговой комиссии США с просьбой расследовать сообщения о том, что TikTok так и не удалила видео и личные данные детей.
Представитель TikTok заявил, что компания "серьезно относится к безопасности всех пользователей".
TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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