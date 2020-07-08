СМИ: в США расследуют, как TikTok обращается с личными данными детей

Власти США в 2019 году оштрафовали TikTok за нарушение закона о защите конфиденциальности детей и потребовали от компании удалить видео, загруженные детьми младше 13 лет. Однако в мае некоторые общественные организации обратились к Федеральной торговой комиссии США с просьбой расследовать сообщения о том, что TikTok так и не удалила видео и личные данные детей.