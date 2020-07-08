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В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"
Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сомневается, что так называемый сговор России с талибами привел к гибели американских... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:15
россия
центральное командование вс сша
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, центральное командование вс сша, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"

05:01 08.07.2020 (обновлено: 14:15 08.07.2020)
14933
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сомневается, что так называемый сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих.

"Я счел это весьма тревожным, но я просто не обнаружил там причинно-следственную связь. <…> Развединформацию мне не подтвердили. Она не была достаточно подтверждена", — цитирует его телеканал ABC.

По словам генерала, в этом случае информации было недостаточно даже для того, чтобы он отдал распоряжение провести ее углубленную проверку.
"Я думаю, они продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся", — добавил Маккензи.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными утками. Он добавил, что утверждение о сговоре является ложью.
Трамп при этом заявил, что всю эту историю выдумали, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
2 июля, 23:12
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
115474244
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РоссияЦентральное командование ВС СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Типа, "Как так?! Это же мы в сговоре с ними!". : /
8 июля, 09:32
СКСергей К
760000
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