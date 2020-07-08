В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сомневается, что так называемый сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих.

"Я счел это весьма тревожным, но я просто не обнаружил там причинно-следственную связь. <…> Развединформацию мне не подтвердили. Она не была достаточно подтверждена", — цитирует его телеканал ABC.

По словам генерала, в этом случае информации было недостаточно даже для того, чтобы он отдал распоряжение провести ее углубленную проверку.

"Я думаю, они продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся", — добавил Маккензи.

Он отметил, что американские подразделения в Афганистане всегда были объектом нападений вооруженных формирований, хотя это и прекратилось после достижения договоренностей с радикальным движением " Талибан "*.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными утками. Он добавил, что утверждение о сговоре является ложью.

Трамп при этом заявил, что всю эту историю выдумали, чтобы навредить ему и Республиканской партии.