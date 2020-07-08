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Российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Некоторые российские банки планируют в ближайшее время снизить ипотечные ставки, при этом ряд игроков ранее уже улучшили условия такого кредитования и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:42
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игорь ларин, "дом.рф", ипотека, райффайзенбанк, росбанк, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), втб, уралсиб (банк), промсвязьбанк, кредит, экономика

Российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке

04:42 08.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Некоторые российские банки планируют в ближайшее время снизить ипотечные ставки, при этом ряд игроков ранее уже улучшили условия такого кредитования и дальнейшие их решения в этом направлении будут зависеть от ситуации на рынке, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Во вторник Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. По словам зампредседателя правления банка "Возрождение" Натальи Шабуниной, кредитная организация рассматривает возможность снижения в ближайшее время ставок по ипотечным кредитам как на первичное, так и на вторичное жилье. Банк "Зенит" скоро уменьшит ставки "по классической и военной" ипотеке, рассказал зампредседателя правления банка Дмитрий Юрин.
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При этом ряд банков заявили, что ранее уже понизили свои ставки и дальнейшее решение будет зависеть от ситуации на рынке. Так, "Уралсиб" и банк "Открытие" снизили ставки в июне. ВТБ в конце июня улучшил условия по ипотеке при первоначальном взносе от 20% семьям со вторым и последующим ребенком, родившимся в 2020 году. "Абсолют банк" в июне снизил ставку по самым популярным программам и в ближайшее время снижать ставки не планирует, рассказал управляющий директор "Абсолют банка" Антон Павлов.
Не планирует понижать ставки в скором времени и Промсвязьбанк (ПСБ). "ПСБ в июне снизил ставки по всей линейке ипотечных кредитов, а также по госпрограмме льготной ипотеки", - рассказала руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина. Относительно недавно ипотечные тарифы пересматривал и Райффайзенбанк. "Мы продолжим следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно", - рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.
Макет дома
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В Росбанке заявили, что за последние два месяца дважды проводили фронтальное снижение ставок по всем ипотечным программам, а дальше подобные решения будут принимать на основе развития рыночной ситуации. В банке "Дом.РФ", где ипотечные ставки на популярные программы и программы с господдержкой были снижены в мае, чтобы своевременно корректировать условия такого кредитования, внимательно следят не только за конкурентной средой, но и за динамикой стоимости фондирования и экономической ситуацией в целом, рассказал директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин. За ситуацией на рынке и дальнейшей политикой ЦБ следят и в крымском РНКБ, который снизил ставки по всем ипотечным программам с начала года.
Кроме того, некоторые банки поделились ожиданиями по ипотечной ставке в целом по рынку. Так, начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев считает, что до конца года возможно дополнительное плавное снижение ипотечных ставок. В "Абсолют банке" уверены, что к концу 2020 года средняя ставка по ипотеке составит 7,5%. В РНКБ прогнозируют, что она упадет примерно до 8–8,5%. Между тем в банке "Возрождение" считают преждевременным делать такой прогноз, учитывая быстроменяющиеся экономические условия.
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Мутко: российские банки в 2020 г могут выдать ипотеку на 2,6 трлн рублей
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Игорь Ларин"Дом.РФ"ИпотекаРайффайзенбанкРосбанкСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБУралсиб (банк)ПромсвязьбанкКредитЭкономика
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