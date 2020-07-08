Российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Некоторые российские банки планируют в ближайшее время снизить ипотечные ставки, при этом ряд игроков ранее уже улучшили условия такого кредитования и дальнейшие их решения в этом направлении будут зависеть от ситуации на рынке, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Кроме того, некоторые банки поделились ожиданиями по ипотечной ставке в целом по рынку. Так, начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев считает, что до конца года возможно дополнительное плавное снижение ипотечных ставок. В "Абсолют банке" уверены, что к концу 2020 года средняя ставка по ипотеке составит 7,5%. В РНКБ прогнозируют, что она упадет примерно до 8–8,5%. Между тем в банке "Возрождение" считают преждевременным делать такой прогноз, учитывая быстроменяющиеся экономические условия.