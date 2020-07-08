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Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:03
россия
общество
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https://ria.ru/20200217/1564641284.html
Как говорится - хорошее дело браком не назовут. На самом деле узаконивание отношений влечет больше последствий.
44
В правовом поле "гражданского брака" не существует, со всеми вытекающими для "замужних" негативными последствиями.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, общество

Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин

04:16 08.07.2020 (обновлено: 14:03 08.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи, любви и верности.
Там уточнили, что такой феномен замечают во многих странах, где проводятся переписи населения (только таким путем можно получить данные по незарегистрированным бракам). Видимо, здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике, отмечают эксперты.
"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза", — добавили в Медиаофисе.
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Матвиенко не поддерживает идею приравнять гражданский брак к законномуСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что существуют вопросы имущественного характера, и в ряде стран законом защищаются права гражданских супругов.
Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения страны в возрасте 16 лет и старше составляла 119,7 миллиона человек, в том числе 65,5 миллиона женщин и 54,2 миллиона мужчин.
При этом на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины. В зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин, а 13,2 миллиона мужчин и 10,8 миллиона женщин никогда в брак не вступали. Официально разведенных и разошедшихся насчитывалось четыре миллиона среди мужчин и 7,6 миллиона среди женщин.
В переписных листах предстоящей переписи, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния: "состою в зарегистрированном браке"; "состою в незарегистрированном супружеском союзе"; "разведен(а) официально (развод зарегистрирован)"; "разошелся(лась)"; "вдовец, вдова"; "никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе".
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17 февраля, 08:00Специальный репортаж
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191161317341
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Как говорится - хорошее дело браком не назовут. На самом деле узаконивание отношений влечет больше последствий.
8 июля, 04:52
ЛКЛысый Кучерявый
21330314
В правовом поле "гражданского брака" не существует, со всеми вытекающими для "замужних" негативными последствиями.
8 июля, 08:58
iivanaivazovscky
2520002
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