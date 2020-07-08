https://ria.ru/20200708/1574034175.html
Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:16
2020-07-08T14:03
россия
общество
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https://ria.ru/20150429/1061650419.html
https://ria.ru/20200217/1564641284.html
Лысый Кучерявый
Как говорится - хорошее дело браком не назовут. На самом деле узаконивание отношений влечет больше последствий.
44
ivanaivazovscky
В правовом поле "гражданского брака" не существует, со всеми вытекающими для "замужних" негативными последствиями.
29
19
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Число незарегистрированных гражданских браков в России
растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи, любви и верности.
Там уточнили, что такой феномен замечают во многих странах, где проводятся переписи населения (только таким путем можно получить данные по незарегистрированным бракам). Видимо, здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике, отмечают эксперты.
"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза", — добавили в Медиаофисе.
Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения страны в возрасте 16 лет и старше составляла 119,7 миллиона человек, в том числе 65,5 миллиона женщин и 54,2 миллиона мужчин.
При этом на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины. В зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин, а 13,2 миллиона мужчин и 10,8 миллиона женщин никогда в брак не вступали. Официально разведенных и разошедшихся насчитывалось четыре миллиона среди мужчин и 7,6 миллиона среди женщин.
В переписных листах предстоящей переписи, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния: "состою в зарегистрированном браке"; "состою в незарегистрированном супружеском союзе"; "разведен(а) официально (развод зарегистрирован)"; "разошелся(лась)"; "вдовец, вдова"; "никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе".