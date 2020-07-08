Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число незарегистрированных гражданских браков в Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины — неженатыми, рассказали РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Там уточнили, что такой феномен замечают во многих странах, где проводятся переписи населения (только таким путем можно получить данные по незарегистрированным бракам). Видимо, здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике, отмечают эксперты.

"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза", — добавили в Медиаофисе.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения страны в возрасте 16 лет и старше составляла 119,7 миллиона человек, в том числе 65,5 миллиона женщин и 54,2 миллиона мужчин.

При этом на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины. В зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин, а 13,2 миллиона мужчин и 10,8 миллиона женщин никогда в брак не вступали. Официально разведенных и разошедшихся насчитывалось четыре миллиона среди мужчин и 7,6 миллиона среди женщин.