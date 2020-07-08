На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет

"Воздушный борт авиакомпании "Аврора" запросил аварийную посадку. Самолет благополучно приземлился, все 28 пассажиров ожидают продолжения рейса в зале ожидания нашего аэропорта", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "Аврора" готовит для полета на Камчатку другое воздушное судно. О причинах аварийной посадки аэропорт и авиакомпания пока не сообщили.