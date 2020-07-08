https://ria.ru/20200708/1574034150.html
На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
Самолет, летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:13
2020-07-08T04:13
южно-сахалинск
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, приморский край, происшествия