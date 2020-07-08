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На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
Самолет, летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:13
южно-сахалинск
владивосток
камчатский край
петропавловск-камчатский
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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южно-сахалинск, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, приморский край, происшествия

На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет

04:13 08.07.2020
1712
© РИА Новости / В.Титов / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / В.Титов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Самолет, летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе островного авиапредприятия.
"Воздушный борт авиакомпании "Аврора" запросил аварийную посадку. Самолет благополучно приземлился, все 28 пассажиров ожидают продолжения рейса в зале ожидания нашего аэропорта", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, "Аврора" готовит для полета на Камчатку другое воздушное судно. О причинах аварийной посадки аэропорт и авиакомпания пока не сообщили.
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании Аэрофлот
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Южно-СахалинскВладивостокКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПриморский крайПроисшествия
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