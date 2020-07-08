https://ria.ru/20200708/1574034007.html
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:00
2020-07-08T09:35
россия
марк эспер
министерство обороны сша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574033541.html
Vlad Ivanov
Не отчёт, а истерика. США сдают свои позиции. Но гадят на каждом шагу.
195
nakιs Kamakιs
Тоже самое и к США относится. Чем они вас последний раз удивили? Смертностью от коронавируса и погромами чёрных?
158
42
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_d0af02ecce2b46d2ab87ae2f780c82be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире