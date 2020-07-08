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Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:35
россия
марк эспер
министерство обороны сша
сша
в мире
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Не отчёт, а истерика. США сдают свои позиции. Но гадят на каждом шагу.
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Тоже самое и к США относится. Чем они вас последний раз удивили? Смертностью от коронавируса и погромами чёрных?
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире

Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России

04:00 08.07.2020 (обновлено: 09:35 08.07.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.

"За прошедший год министерство (обороны. — Прим. ред.) <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", — заявил он в опубликованном на сайте ведомства видео.

В качестве примеров других успехов он привел проведение или поддержку контртеррористических операций, в результате которых "с поля боя были устранены десятки ключевых террористов", а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
Марк Эспер возглавил американское Министерство обороны 23 июля прошлого года, до этого был министром армии США.
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3675610419116
Обсудить 42
РоссияМарк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Не отчёт, а истерика. США сдают свои позиции. Но гадят на каждом шагу.
8 июля, 05:01
Vlad Ivanov
18530007
Тоже самое и к США относится. Чем они вас последний раз удивили? Смертностью от коронавируса и погромами чёрных?
8 июля, 06:02
nakιs Kamakιs
15130004
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