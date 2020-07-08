Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России

"За прошедший год министерство (обороны. — Прим. ред.) <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", — заявил он в опубликованном на сайте ведомства видео.