В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до первого августа

"Мы продляем действие режима обязательной превентивной изоляции до 1 августа", - заявил Дуке в ходе обращения, трансляция которого велась на странице администрации президента в Twitter.

Карантин был изначально введен в Колумбии 25 марта, впоследствии власти неоднократно продлевали его. С 1 июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали доступны для всех категорий граждан, кроме того, происходит постепенное возобновление экономической и производственной деятельности.