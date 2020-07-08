В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до первого августа

Действие карантина должно было истечь 15 июля.
"Мы продляем действие режима обязательной превентивной изоляции до 1 августа", - заявил Дуке в ходе обращения, трансляция которого велась на странице администрации президента в Twitter.
Карантин был изначально введен в Колумбии 25 марта, впоследствии власти неоднократно продлевали его. С 1 июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали доступны для всех категорий граждан, кроме того, происходит постепенное возобновление экономической и производственной деятельности.
За минувшие сутки в Колумбии выявлены рекордные 4 213 случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся достигло 124 494. Скончались с начала эпидемии 4 359 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.