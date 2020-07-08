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В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент
В ночь на среду в центре Белграда произошли массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире
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сербия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент

03:56 08.07.2020 (обновлено: 10:33 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 8 июл — РИА Новости. В ночь на среду в центре Белграда произошли массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Есть задержанные и раненые.
Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров.
Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.
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По оценкам МВД, перед зданием парламента собралось около пяти тысяч человек, часть из них во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины. Позже их задержали.
"Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, они напали на сотрудников полиции, которые были там при выполнении служебных обязанностей, и забросали их камнями", — заявил директор полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения.
Точное число задержанных и пострадавших не сообщается.
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Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Они обвиняют власти в несвоевременности проведения этого мероприятия, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные события, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.
Вечером во вторник сербский президент объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Он также сообщил, что сейчас всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще десять COVID-госпиталей.
По информации на вторник, за сутки в Сербии скончались 13 больных коронавирусом, это максимум за все время пандемии. Общее количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВучичСербияБелград (город)В мире
Популярные комментарии
Американские марионетки мутят..., в парламент не попали...
8 июля, 03:58
Max Giz
47102226
Сербы, только не вы. Не поддавайтесь на цветные революции. Ни одна не принесла добра жителям стран, где прошла.
8 июля, 09:33
СКСергей К
2101007
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