В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент

БЕЛГРАД, 8 июл — РИА Новости. В ночь на среду в центре Белграда произошли массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.

Это произошло после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Есть задержанные и раненые.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров.

Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

По оценкам МВД, перед зданием парламента собралось около пяти тысяч человек, часть из них во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины. Позже их задержали.

"Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, они напали на сотрудников полиции, которые были там при выполнении служебных обязанностей, и забросали их камнями", — заявил директор полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения.

Точное число задержанных и пострадавших не сообщается.

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Они обвиняют власти в несвоевременности проведения этого мероприятия, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные события, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.

Вечером во вторник сербский президент объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Он также сообщил, что сейчас всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще десять COVID-госпиталей.

По информации на вторник, за сутки в Сербии скончались 13 больных коронавирусом, это максимум за все время пандемии. Общее количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.