https://ria.ru/20200708/1574033832.html
У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Рыболовное судно "Атлант 2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж спасен, сообщил РИА Новости начальник Морского... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:37
2020-07-08T03:37
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/84/1524928469_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4a031d6a9dff62c06a6d5e951dab91da.jpg
https://ria.ru/20200625/1573443788.html
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/84/1524928469_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4a031d6a9dff62c06a6d5e951dab91da.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/84/1524928469_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d0378a02895802a80e45a8e12d9efb9d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/84/1524928469_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_a71d6cf087e83966fc4fe8a417c6e28d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия