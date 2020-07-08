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У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Рыболовное судно "Атлант 2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж спасен, сообщил РИА Новости начальник Морского... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:37
владивосток
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РИА Новости
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353
60
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владивосток, происшествия

У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"

03:37 08.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС по время учений
Сотрудники МЧС по время учений
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Рыболовное судно "Атлант 2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж спасен, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.
"Седьмого июля днем в районе мыса Вятлина острова Русского затонуло рыболовное судно в результате водотечности корпуса. Все четыре члена экипажа спасены проходящим мимо катером", - сказал Пирожков.
Он добавил, что состояние членов экипажа удовлетворительное.
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