В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Согласно информации ведомства, общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 1 668 589.

За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа — 1254 человека.

По данным бразильского Минздрава, вылечились 976 977 заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.