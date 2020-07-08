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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574033797.html
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

03:30 08.07.2020 (обновлено: 10:29 08.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 305, сообщил Минздрав страны.
Согласно информации ведомства, общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 1 668 589.
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За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа — 1254 человека.
По данным бразильского Минздрава, вылечились 976 977 заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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