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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574033719.html
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
В помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, заявили вирусологи и иммунологи, слова которых передает газета "Известия". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:26
распространение нового коронавируса
павел волчков
коронавирус covid-19
здоровье
московский физико-технический институт
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
павел волчков , коронавирус covid-19, здоровье, московский физико-технический институт, общество

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

03:19 08.07.2020 (обновлено: 10:26 08.07.2020)
25420
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДезинфекция транспорта
Дезинфекция транспорта
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дезинфекция транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, заявили вирусологи и иммунологи, слова которых передает газета "Известия".
Отмечается, что назначение самого помещения не имеет такого значения, как работа вентиляции в нем.
"Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", — подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
На второе место по риску инфицирования ученые поместили общественный транспорт в часы пик, очереди, а также другие места, где люди близко общаются в течение длительного времени.
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По словам опрошенных экспертов, люди стали пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Это, отметили они, усугубляет ситуацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПавел ВолчковКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМосковский физико-технический институтОбщество
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