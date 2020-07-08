Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, заявили вирусологи и иммунологи, слова которых передает газета " В помещениях с плохой вентиляцией наибольший риск заражения коронавирусом, заявили вирусологи и иммунологи, слова которых передает газета " Известия ".

Отмечается, что назначение самого помещения не имеет такого значения, как работа вентиляции в нем.

Павел Волчков. "Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", — подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

На второе место по риску инфицирования ученые поместили общественный транспорт в часы пик, очереди, а также другие места, где люди близко общаются в течение длительного времени.

Тройку "лидеров" замыкают бары, рестораны и караоке-клубы. Собеседники издания также призвали быть бдительными при посещении стадионов, кальянных и храмов. Осторожность проявлять советуют также и на приеме у стоматолога.

По словам опрошенных экспертов, люди стали пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Это, отметили они, усугубляет ситуацию.