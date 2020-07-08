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Религия и мировоззрение
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Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа
Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса запретят паломникам прикасаться к главной мусульманской святыне - Каабе во время будущего хаджа - паломничества к... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:18
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
саудовская аравия
медина
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коронавирус covid-19, саудовская аравия, медина, мекка, в мире

Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа

03:17 08.07.2020 (обновлено: 03:18 08.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса запретят паломникам прикасаться к главной мусульманской святыне - Каабе во время будущего хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке и Медине, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры. Хадж в этом году намечен на 28 июля - 2 августа.
"Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается", - говорится в сообщении министерства. Чтобы предупредить возможное приближение к камню власти установят барьеры.
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Во время хаджа паломники семь раз обходят черный камень Каабу и стремятся поцеловать священный камень или прикоснуться к нему. После обхода паломники подходят к месту входа в Каабу и прижимаются к нему.
Кроме того, по информации издания, во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде.
Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее двух миллионов паломников.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, число новых случаев заболевания не перестает постоянно увеличиваться, достигнув во вторник с начала пандемии более 217 тысяч. Выздоровели более 154 тысячи человек, скончались 2017.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Саудовская АравияМединаМеккаВ мире
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