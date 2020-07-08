https://ria.ru/20200708/1574033659.html
В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson
Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия локализован, пострадавших нет, заявила РИА Новости сотрудница отеля. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:11
2020-07-08T03:11
кахетия
грузия
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кахетия, грузия, происшествия, в мире
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости.
Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия
локализован, пострадавших нет, заявила РИА Новости сотрудница отеля.
Пожар возник в отеле в полночь. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, возгорание произошло на территории сауны, которая находится на пятом этаже здания. Все посетители и сотрудники отеля были эвакуированы.
"Согласно существующей информации, пожар уже локализован, пострадавших, к счастью, нет. Пожарные все еще находятся на месте", - заявила сотрудница.
Гостиница находится в селе Цинандали, рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.