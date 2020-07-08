Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574033635.html
В России за сутки потушили более 70 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади более 43,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:08
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://ria.ru/20200707/1574014651.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_0f6a121634c5d66c1ccf5c7ba9788f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_342:0:2389:2047_1400x0_80_0_0_dc58ad94cf679c3029358b2af2de16c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В России за сутки потушили более 70 природных пожаров

03:08 08.07.2020
120
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Кабанском районе Бурятии
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади более 43,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 июля 2020 года в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 43 599 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 8 июля в РФ действовало 237 лесных пожаров на площади 104 782 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае, там действовало 104 пожара на площади более 67,6 тысячи гектаров.
Пролив Дарданеллы, Турция
7 июля, 16:08
На севере Турции локализовали лесной пожар
400000
Обсудить 0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Паломники в Мекке
Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа
Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США
В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине
Сотрудники МЧС по время учений
У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до первого августа
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке
Члены ООН согласовали текст декларации к 75-й годовщине организации
Джо Байден
Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ФРГ и Бельгии прокомментировали блокировку Россией и КНР их резолюции
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач объяснил, почему стараются избегать подключения к ИВЛ больных COVID
Дезинфекция транспорта
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Шоколад
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19
Аэропорт Южно-Сахалинска
На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
Пешеходы в Москве во время дождя
В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния