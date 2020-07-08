https://ria.ru/20200708/1574033635.html
В России за сутки потушили более 70 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади более 43,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:08
2020-07-08T03:08
красноярский край
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574014651.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия