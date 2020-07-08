Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574033603.html
В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз
Комитет по ассигнованиям палаты представителей США опубликовал проект оборонного бюджета, который подразумевает выделение 1 миллиона долларов на переименование... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:07
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207341_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_0b2267f3e6fa7c1a26cf4cafe2eab7ec.jpg
https://ria.ru/20200706/1573918564.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207341_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_0b2267f3e6fa7c1a26cf4cafe2eab7ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207341_126:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_b40ff0ab82dc60a3803c48a79b7c6aad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207341_385:0:2433:2048_1400x0_80_0_0_1f76f8e209e6d38db0f2f6cd29da6369.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз

03:05 08.07.2020 (обновлено: 06:07 08.07.2020)
361
© РИА Новости / Владислав Ушаков / Перейти в фотобанкАвиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США
Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США
© РИА Новости / Владислав Ушаков
Перейти в фотобанк
Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет по ассигнованиям палаты представителей США опубликовал проект оборонного бюджета, который подразумевает выделение 1 миллиона долларов на переименование военных баз и других армейских объектов, названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне.
"Краткое содержание проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год приводится ниже... Армии предоставляется миллион долларов на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте комитета.
Законопроект еще должен принять полный состав сената, палата представителей, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
6 июля, 08:00
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
0160002
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине
Джо Байден
Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России
Паломники в Мекке
Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
В России за сутки потушили более 70 природных пожаров
Зенитные ракетные комплексы С-400
Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ФРГ и Бельгии прокомментировали блокировку Россией и КНР их резолюции
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке
Члены ООН согласовали текст декларации к 75-й годовщине организации
Сотрудники МЧС по время учений
У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Китае прокомментировали резолюцию Бельгии и ФРГ по Сирии
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Хафтар: ЛНА не даст использовать урегулирование для переброски оружия
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач объяснил, почему стараются избегать подключения к ИВЛ больных COVID
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния