В проекте оборонного бюджета США выделят $1 миллион на переименование баз

"Краткое содержание проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год приводится ниже... Армии предоставляется миллион долларов на переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте комитета.

Ранее Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.