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Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с идеей... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:54
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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Любите вы на украине выдавать желаемое за действительное.
32
это каких таких товаров коснется ? неужели шкурки животных , ягоды и грибы перестанут покупать ?
30
28
россия
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/100481/23/1004812345_0:107:3077:1838_1400x0_80_0_0_2f4538c26a40d9f8144e50fc904efa5a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, джо байден, китай, сша, в мире

Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России

02:59 08.07.2020 (обновлено: 11:54 08.07.2020)
4891
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с идеей уменьшения их зависимости от российского и китайского импорта, говорится в тексте плана, размещенном в среду на сайте предвыборного штаба политика.

"Где необходимо для защиты критически важных инфраструктуры и поставок, он (Байден. — Прим. ред.) введет целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу национальной безопасности", — говорится в документе.

Байден призывает компании разрабатывать планы на случай сбоя в поставках важной продукции.
"Как и сами Соединенные Штаты, ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения – как индивидуально, так и коллективно – и обновление правил торговли", — говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
12 июля 2019, 18:29
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Однако в деталях речь идет больше о Китае, который Байден обвиняет в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям. В качестве примеров он упоминает кобальт, медь, графит.
Он призывает "привлечь к ответственности" конкурентов, однако не уточняет как.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
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Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
14256411937
Обсудить 28
РоссияДжо БайденКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Любите вы на украине выдавать желаемое за действительное.
8 июля, 07:33
КтКак то Так
2900012
это каких таких товаров коснется ? неужели шкурки животных , ягоды и грибы перестанут покупать ?
8 июля, 07:03
Ватный Период
7300119
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