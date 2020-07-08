На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами

"По предварительным данным, пострадали три девушки, у одной из них закрытая черепно-мозговая травма, у второй – рваная рана губы, у третьей – рваная рана уха", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшие силами сотрудников расположенной рядом базы отдыха уже доставлены в больницу в городе Елизово.