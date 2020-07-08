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На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами
Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля "Урал", перевозившего туристов на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
елизовский район
происшествия
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353
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами

02:45 08.07.2020
457
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля "Урал", перевозившего туристов на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его данным, в Елизовском районе в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека.
"По предварительным данным, пострадали три девушки, у одной из них закрытая черепно-мозговая травма, у второй – рваная рана губы, у третьей – рваная рана уха", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшие силами сотрудников расположенной рядом базы отдыха уже доставлены в больницу в городе Елизово.
Подробности происшествия, а также количество туристов, находившихся в вахтовке в момент аварии, выясняются. На место выехали сотрудники Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.
Данная группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.
Инспектор ГИБДД
6 июля, 17:13
В Красноярском крае перевернулся автобус с 16 пассажирами
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайЕлизовский районПроисшествия
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