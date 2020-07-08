На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля "Урал", перевозившего туристов на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его данным, в Елизовском районе в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель вахтовки, двигаясь в сторону поселка Термальный, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека.
"По предварительным данным, пострадали три девушки, у одной из них закрытая черепно-мозговая травма, у второй – рваная рана губы, у третьей – рваная рана уха", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшие силами сотрудников расположенной рядом базы отдыха уже доставлены в больницу в городе Елизово.
Подробности происшествия, а также количество туристов, находившихся в вахтовке в момент аварии, выясняются. На место выехали сотрудники Елизовского отделения ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.
Данная группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.