https://ria.ru/20200708/1574033474.html
Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине
Демократы в палате представителей США предлагают увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:43
2020-07-08T02:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости.
Демократы в палате представителей США
предлагают увеличить размер помощи Украине
по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.
Ранее ежегодно на эти цели выделяли 250 миллионов долларов.
"Средства в размере 275 миллионов долларов, из которых 137,5 миллионов долларов должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года, будут предназначены для инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - сказано в документе.
Увеличенную сумму предлагается тратить на подготовку личного состава, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и "силам национальной безопасности" Украины.
При этом 50 миллионов авторы проекта считают необходимым выделить на закупку "противотанковых вооружений, мортир, групповых вооружений и боеприпасов, гранатометов и боеприпасов, стрелкового оружия и боеприпасов", а также противоартиллерийских радаров, отсылая к формулировке оборонного бюджета 2016 года.
Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.