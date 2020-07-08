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Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине
Демократы в палате представителей США предлагают увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:43
сша
украина
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РИА Новости
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353
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сша, украина, в мире

Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине

02:43 08.07.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Демократы в палате представителей США предлагают увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.
Ранее ежегодно на эти цели выделяли 250 миллионов долларов.
"Средства в размере 275 миллионов долларов, из которых 137,5 миллионов долларов должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года, будут предназначены для инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - сказано в документе.
Увеличенную сумму предлагается тратить на подготовку личного состава, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и "силам национальной безопасности" Украины.
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При этом 50 миллионов авторы проекта считают необходимым выделить на закупку "противотанковых вооружений, мортир, групповых вооружений и боеприпасов, гранатометов и боеприпасов, стрелкового оружия и боеприпасов", а также противоартиллерийских радаров, отсылая к формулировке оборонного бюджета 2016 года.
Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.
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