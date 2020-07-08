Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Демократы в палате представителей Демократы в палате представителей США предлагают увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.

Ранее ежегодно на эти цели выделяли 250 миллионов долларов.

"Средства в размере 275 миллионов долларов, из которых 137,5 миллионов долларов должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года, будут предназначены для инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - сказано в документе.

Увеличенную сумму предлагается тратить на подготовку личного состава, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и "силам национальной безопасности" Украины.

При этом 50 миллионов авторы проекта считают необходимым выделить на закупку "противотанковых вооружений, мортир, групповых вооружений и боеприпасов, гранатометов и боеприпасов, стрелкового оружия и боеприпасов", а также противоартиллерийских радаров, отсылая к формулировке оборонного бюджета 2016 года.