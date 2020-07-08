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Хафтар: ЛНА не даст использовать урегулирование для переброски оружия
Ливийская национальная армия (ЛНА) не позволит использовать период политического урегулирования для привлечения большего количества оружия и наемников в Ливию,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:04
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
акиля салех
халифа хафтар
триполи
ливия
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обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), акиля салех, халифа хафтар, триполи, ливия, в мире

Хафтар: ЛНА не даст использовать урегулирование для переброски оружия

02:04 08.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
КАИР, 8 июл – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) не позволит использовать период политического урегулирования для привлечения большего количества оружия и наемников в Ливию, заявил глава ЛНА Халифа Хафтар.
По словам главнокомандующего ЛНА, Ливия "подвергается серьезной угрозе, которую ее настоящему и будущему представляет турецкий колониализм".

"Мы откликнулись на настоятельные требования международного сообщества начать договариваться о политическом урегулировании, но мы не позволим использовать этот период для привлечения большего количества оружия и наемников", - приводит слова Хафтара Sky News Arabia.

Начальник ЛНА по моральной подготовке Халед аль-Махджуб 5 июля в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что ВВС ливийской армии нанесли девять ударов по базе аль-Ватыйя, находящейся недалеко от границы с Тунисом. По его словам, было уничтожено 80% целей, среди которых зенитно-ракетные комплексы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Акиля СалехХалифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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