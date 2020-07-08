Правозащитные организации призвали продолжить бойкот Facebook

По итогам встречи Гонсалес заявила, что правозащитники не услышали ничего, что убедило бы их в том, что "Цукерберг и его коллеги принимают меры". "Вместо того, чтобы заявить о приверженности временным рамкам по искоренению ненависти и дезинформации на Facebook, лидеры компании использовали все те же тезисы, чтобы попытаться успокоить нас, так и не выполнив наших требований", - заявила она.