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Правозащитные организации призвали продолжить бойкот Facebook
Ряд правозащитных организаций призвали продолжить рекламный бойкот Facebook после встречи с руководителями компании, которая показала отсутствие реальных... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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facebook, volkswagen group, unilever, sap ag, марк цукерберг, сша, в мире

Правозащитные организации призвали продолжить бойкот Facebook

01:55 08.07.2020 (обновлено: 06:11 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд компании Facebook
Стенд компании Facebook
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ряд правозащитных организаций призвали продолжить рекламный бойкот Facebook после встречи с руководителями компании, которая показала отсутствие реальных действий по борьбе с ненавистью и дезинформацией на платформе, говорится в заявлении главы неправительственной организации Free Press Джессики Гонсалес.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях.
Facebook
5 июля, 15:15Религия и мировоззрение
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Руководители компании Facebook, в том числе Марк Цукерберг, во вторник инициировали встречу с представителями NAACP, Color Of Change, Антидиффамационной лиги и Free Press, в ходе которой стороны обсудили требования к платформе.
По итогам встречи Гонсалес заявила, что правозащитники не услышали ничего, что убедило бы их в том, что "Цукерберг и его коллеги принимают меры". "Вместо того, чтобы заявить о приверженности временным рамкам по искоренению ненависти и дезинформации на Facebook, лидеры компании использовали все те же тезисы, чтобы попытаться успокоить нас, так и не выполнив наших требований", - заявила она.
"Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется серьезно к нашим требованиям", — отметила она.
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FacebookVolkswagen GroupUnileverSAP AGМарк ЦукербергСШАВ мире
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