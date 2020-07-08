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Заполненный мусором "Прогресс" покинет МКС и будет сведен с орбиты
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" в среду отчалит от Международной космической станции и в ночь на четверг будет сведён с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:59
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иван вагнер
кристофер кэссиди
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, анатолий иванишин

Заполненный мусором "Прогресс" покинет МКС и будет сведен с орбиты

00:59 08.07.2020
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" в среду отчалит от Международной космической станции и в ночь на четверг будет сведён с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.
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"Расстыковка корабля "Прогресс МС-13" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС намечается на 8 июля в 21.22 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, 9 июля в 0.31 мск корабль включит свой двигатель на торможение для сведения с орбиты.
Ожидается, что "Прогресс МС-13" войдёт в атмосферу в 1.05 мск и начнёт разрушаться в 1.07 мск. По расчётам несгораемые элементы конструкции корабля упадут в 1.13 мск в южной части Тихого океана, примерно в 1,81 тысячи километрах восточнее столицы Новой Зеландии - города Веллингтон.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнатолий Иванишин
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