Заполненный мусором "Прогресс" покинет МКС и будет сведен с орбиты

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" в среду отчалит от Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" в среду отчалит от Международной космической станции и в ночь на четверг будет сведён с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.

"Расстыковка корабля "Прогресс МС-13" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС намечается на 8 июля в 21.22 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, 9 июля в 0.31 мск корабль включит свой двигатель на торможение для сведения с орбиты.