Заполненный мусором "Прогресс" покинет МКС и будет сведен с орбиты

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" в среду отчалит от Международной космической станции и в ночь на четверг будет сведён с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Корабль "Прогресс МС-13" с грузами прилетел на МКС в декабре 2019 года. Экипаж разгрузил его и заполнил мусором.
"Расстыковка корабля "Прогресс МС-13" от модуля "Пирс" российского сегмента МКС намечается на 8 июля в 21.22 мск", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, 9 июля в 0.31 мск корабль включит свой двигатель на торможение для сведения с орбиты.
Ожидается, что "Прогресс МС-13" войдёт в атмосферу в 1.05 мск и начнёт разрушаться в 1.07 мск. По расчётам несгораемые элементы конструкции корабля упадут в 1.13 мск в южной части Тихого океана, примерно в 1,81 тысячи километрах восточнее столицы Новой Зеландии - города Веллингтон.
Сейчас на МКС летают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.