Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200708/1574032795.html
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции, оставляющий лишь один погранпереход на границе с Турцией, через который в Сирию доставлялась бы гуманитарная помощь по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:03
война в сирии
россия
совет безопасности оон
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1400x0_80_0_0_82593a35239155756752b7e939b12f07.jpg
https://ria.ru/20200702/1573808374.html
https://ria.ru/20200701/1573743248.html
россия
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1400x0_80_0_0_82593a35239155756752b7e939b12f07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_73e4b2bf11fa619c0242ed107987a360.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_364:0:2412:2048_1400x0_80_0_0_0c59cdc8a19861fc3168b00360567453.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет безопасности оон, турция, сирия, в мире

Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию

00:38 08.07.2020 (обновлено: 01:03 08.07.2020)
296
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 8 июл – РИА Новости. Россия внесет в СБ ООН проект резолюции, оставляющий лишь один погранпереход на границе с Турцией, через который в Сирию доставлялась бы гуманитарная помощь по земле, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

"Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП "Баб Аль-Хава", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства.

Небензя в заявлении напоминает позицию РФ по трансграничному механизму. "Мы озвучили ее еще в 2014 году, и с тех пор она остается неизменной. Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - отмечает постпред РФ.
Дамаск
2 июля, 17:35
В Сирии заявили об отказе Запада продавать лекарства для онкобольных
Он пояснил, что за последние шесть лет ситуация "на земле" существенно изменилась.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
1 июля, 15:44Война в Сирии
Россия, Турция и Иран обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии
В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля 2020 года. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями необходим о его продление.
900005
Обсудить 0
Война в СирииРоссияСовет Безопасности ООНТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Автомобили пожарной службы Грузии
В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине задержали двух россиян
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
Военные действия в провинции Идлиб
Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния