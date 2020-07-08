Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию

ООН, 8 июл – РИА Новости. Россия внесет в Россия внесет в СБ ООН проект резолюции, оставляющий лишь один погранпереход на границе с Турцией , через который в Сирию доставлялась бы гуманитарная помощь по земле, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии Германии , продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

"Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП "Баб Аль-Хава", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства.

Небензя в заявлении напоминает позицию РФ по трансграничному механизму. "Мы озвучили ее еще в 2014 году, и с тех пор она остается неизменной. Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - отмечает постпред РФ.

Он пояснил, что за последние шесть лет ситуация "на земле" существенно изменилась.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.