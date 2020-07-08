Нарколог объяснил, почему алкоголь опасен в жару

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Жаркая погода делает употребление алкоголя еще более вредным. Чем это опасно, рассказал в интервью радио Sputnik врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Употребление алкоголя в жару, особенно в больших количествах, пагубно влияет на здоровье человека. Одна из главных опасностей — очень быстро наступает опьянение, даже от малых доз алкоголя, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
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"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара — это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли — это еще и удлиняет состояние опьянения", — сказал Алексей Казанцев.
Кроме того, алкоголь повышает риск получить травму.
"Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы. Человек может попасть в ДТП, даже не управляя транспортным средством, а переходя дорогу не по пешеходному переходу. Или просто уснуть на земле и заработать пневмонию", — считает нарколог.
Если возможности отказаться от алкоголя в жару нет, лучше выбирать негазированные слабоалкогольные напитки.
"Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах", — сказал радио Sputnik Алексей Казанцев.