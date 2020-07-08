В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson

"Возник пожар, эвакуируют людей. Никто не знает, что произошло", - заявила сотрудница.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили журналистам, что эвакуация посетителей ведется из-за сильного задымления, причины возгорания неизвестны. На месте работают пожарные.