https://ria.ru/20200708/1574032740.html
В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей, сообщила РИА Новости сотрудница отеля. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:34
2020-07-08T00:34
кахетия
грузия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150692/01/1506920142_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_9da61426a21ada732768e02576a3172a.jpg
https://ria.ru/20200225/1565153823.html
кахетия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150692/01/1506920142_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_9da61426a21ada732768e02576a3172a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150692/01/1506920142_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_507329eee8086a0735fc2abfd5660b24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150692/01/1506920142_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_fbcc99bfa6a10be1845779cbe443217b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кахетия, грузия, происшествия, в мире