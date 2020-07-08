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В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей, сообщила РИА Новости сотрудница отеля. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:34
кахетия
грузия
происшествия
в мире
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РИА Новости
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353
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кахетия, грузия, происшествия, в мире

В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson

00:34 08.07.2020
385
© Sputnik / Alexander ImedashviliАвтомобили пожарной службы Грузии
Автомобили пожарной службы Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Автомобили пожарной службы Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей, сообщила РИА Новости сотрудница отеля.
"Возник пожар, эвакуируют людей. Никто не знает, что произошло", - заявила сотрудница.
В службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили журналистам, что эвакуация посетителей ведется из-за сильного задымления, причины возгорания неизвестны. На месте работают пожарные.
Гостиница находится в селе Цинандали, рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.
Работа пожарных
25 февраля, 08:10
В Уфе постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара
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КахетияГрузияПроисшествияВ мире
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01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
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