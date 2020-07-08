Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет. О полезных свойствах продукта рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.
Шоколад является наиболее употребляемой едой, показали современные научные исследования. Мы предпочитаем этот продукт в том числе по эмоциональным причинам: когда мы едим шоколад, наш мозг активизирует гормоны удовольствия — дофамин и серотонин. Более того, шоколад стимулирует наш иммунитет, рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.
"Какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм. Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему. Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет", — сказала Варвара Зародина.
С другой стороны, в шоколаде высокое содержание сахара. И часто сахар затмевает полезный эффект шоколада, отметила специалист по рациональному питанию.
"Когда шоколад изготавливается, большая часть антиоксидантов флавоноидов, присутствующих в какао-бобах, теряется. Сейчас идут разработки, которые позволяют уменьшить потери флавоноидов, снизить сахар без потери вкусовых ощущений. Наиболее полезным считается горький шоколад, потому что в нем наибольшее количество какао-бобов. Менее полезен молочный шоколад, а белый шоколад лишен всех полезных свойств", — отметила в беседе с радио Sputnik специалист по рациональному питанию.
Шоколад может вызвать зависимость, как и любая другая еда, предупредила Варвара Зародина.
"Это отражается и на весе, и на здоровье, и на состоянии кожи, и на внешнем виде. Важен баланс, знать, что вы наслаждаетесь вкусом еды, а не заедаете стресс. Важно сознательно контролировать порции. И лучше выбирать горький шоколад", — добавила Варвара Зародина.