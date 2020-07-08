Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет

"Это отражается и на весе, и на здоровье, и на состоянии кожи, и на внешнем виде. Важен баланс, знать, что вы наслаждаетесь вкусом еды, а не заедаете стресс. Важно сознательно контролировать порции. И лучше выбирать горький шоколад", — добавила Варвара Зародина.