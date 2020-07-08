Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения.
Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что страна вышла из ВОЗ.
"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка занимается укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Байден в Twitter.
Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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