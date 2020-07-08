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Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ

00:26 08.07.2020 (обновлено: 00:35 08.07.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения.
Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что страна вышла из ВОЗ.

"Американцы чувствуют себя в большей безопасности, когда Америка занимается укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Байден в Twitter.

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Вчера, 20:50Распространение нового коронавируса
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
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00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
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00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
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