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Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что он один из трех самых высокооплачиваемых адвокатов в России. Видеовыступление юриста опубликовала... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:30
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Адвокат Ефремова похвастался своей зарплатой
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РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах

00:30 08.07.2020
1108
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что он один из трех самых высокооплачиваемых адвокатов в России. Видеовыступление юриста опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
По словам юриста, его доходы могут вызвать недовольство "у всех".
"Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!" — сказал Пашаев.
Однако он не уточнил, о каких конкретно суммах идет речь. Свою высокую зарплату юрист объяснил работой "на результат", а не "на публику".
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Вчера, 21:38
Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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