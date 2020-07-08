Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах

Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото

Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защитник Михаила Ефремова Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что он один из трех самых высокооплачиваемых адвокатов в России. Видеовыступление юриста опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале

По словам юриста, его доходы могут вызвать недовольство "у всех".

"Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!" — сказал Пашаев.

Однако он не уточнил, о каких конкретно суммах идет речь. Свою высокую зарплату юрист объяснил работой "на результат", а не "на публику".

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.