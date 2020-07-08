Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19

"В проекте приказа Минсвязи предлагаются наиболее "грубые" подходы к контролю за потенциальными зараженными, рассчитанные на то, что те обладают примитивными телефонами, не имеющими выхода в интернет, а также не содействуют в контроле за собой, отказываясь от установки специальных приложений", — считает он.​