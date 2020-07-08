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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574032608.html
Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19
Технологических возможностей отслеживать заболевших и их контакты сегодня много, однако они требуют либо содействия самих граждан, например в установке... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, технологии, общество

Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19

03:08 08.07.2020 (обновлено: 10:04 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Технологических возможностей отслеживать заболевших и их контакты сегодня много, однако они требуют либо содействия самих граждан, например в установке специальных приложений, либо правовых оснований для использования "полицейских" средств, таких как контроль за мобильным трафиком, распознавание лиц и автомобильных номеров, рассказал агентству "Прайм" основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала систему отслеживания тех, кто контактировал с больными коронавирусом, на основе данных их сотовых телефонов отслеживания геолокации. Система будет определять, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
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По словам эксперта, в мире сегодня используются две группы технологий: определение местоположения на основе GPS для контроля самоизоляции, а также определение близко находящихся аппаратов на основе Bluetooth.
"В проекте приказа Минсвязи предлагаются наиболее "грубые" подходы к контролю за потенциальными зараженными, рассчитанные на то, что те обладают примитивными телефонами, не имеющими выхода в интернет, а также не содействуют в контроле за собой, отказываясь от установки специальных приложений", — считает он.​
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТехнологииОбщество
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