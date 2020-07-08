Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Технологических возможностей отслеживать заболевших и их контакты сегодня много, однако они требуют либо содействия самих граждан, например в установке специальных приложений, либо правовых оснований для использования "полицейских" средств, таких как контроль за мобильным трафиком, распознавание лиц и автомобильных номеров, рассказал агентству "Прайм" основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала систему отслеживания тех, кто контактировал с больными коронавирусом, на основе данных их сотовых телефонов отслеживания геолокации. Система будет определять, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.
По словам эксперта, в мире сегодня используются две группы технологий: определение местоположения на основе GPS для контроля самоизоляции, а также определение близко находящихся аппаратов на основе Bluetooth.
"В проекте приказа Минсвязи предлагаются наиболее "грубые" подходы к контролю за потенциальными зараженными, рассчитанные на то, что те обладают примитивными телефонами, не имеющими выхода в интернет, а также не содействуют в контроле за собой, отказываясь от установки специальных приложений", — считает он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.