Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200708/1574032465.html
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:16
турция
оон
война в сирии
россия
совет безопасности оон
германия
бельгия
китай
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a0efaf9f441246f4f970005b88bf9d07.jpg
https://ria.ru/20200707/1574006791.html
https://ria.ru/20200704/1573893537.html
https://ria.ru/20200703/1573855470.html
4
турция
россия
германия
бельгия
китай
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a0efaf9f441246f4f970005b88bf9d07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1726a375e1cb0c47ece9b37ffabd5e15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_306:0:2354:2048_1400x0_80_0_0_6c846316a92a38f104515858fcad7b69.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, оон, россия, совет безопасности оон, германия, бельгия, китай, сирия, в мире

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

00:08 08.07.2020 (обновлено: 01:16 08.07.2020)
4743
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 8 июл — РИА Новости. Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. Остальные члены СБ проголосовали за.
Как заявил российский постпред Василий Небензя, Россия внесет в Совбез свой проект резолюции, оставляющий один КПП — "Баб Аль-Хава" — для доставки помощи на границе Сирии и Турции.
Военные действия в провинции Идлиб
Вчера, 14:15Война в Сирии
МИД сожалеет об отсутствии прогресса по гуманитарному конвою в Идлиб
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.
В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах решили сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
Здание МИД России
4 июля, 16:35Война в Сирии
В МИД объяснили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля 2020 года. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить.
В июне Германия и Бельгия внесли новый проект резолюции, который предлагает продлить на год (до 10 июля 2021 года) работу пунктов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на границе с Турцией.
В первоначальной версии резолюции авторы предлагали с учетом пандемии COVID-19 вновь разрешить гуманитарным учреждениям ООН и их партнерам в качестве исключения использовать пограничный переход Эль-Ярубия в течение начального периода — до 10 января 2021 года. Однако затем авторы отказались от этого пункта.
Дамаск, Сирия
3 июля, 15:24Война в Сирии
В SDF заявили о необходимости переговоров по децентрализации Сирии
10300016
Обсудить 4
Война в СирииТурцияООНРоссияСовет Безопасности ООНГерманияБельгияКитайСирияВ мире
Рекомендуем
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине задержали двух россиян
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
Военные действия в провинции Идлиб
Источник сообщил о теракте в сирийском городе на границе с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Погрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Автомобили пожарной службы Грузии
В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
Бари Алибасов
"Был при смерти". Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния