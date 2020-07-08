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"Нужен другой томос!" Почему раскольники возвращаются в УПЦ
Созданная полтора года назад на базе раскольнических структур "Православная церковь Украины" (ПЦУ) дробится изнутри. За власть борются немногочисленные выходцы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:27
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"Нужен другой томос!" Почему раскольники возвращаются в УПЦ

08:00 08.07.2020 (обновлено: 10:27 08.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Созданная полтора года назад на базе раскольнических структур "Православная церковь Украины" (ПЦУ) дробится изнутри. За власть борются немногочисленные выходцы из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и давние деятели раскола, у которых никогда не было легального статуса. Это происходит на фоне возвращения беглых священников в каноническую Церковь. О причинах раздора — в материале РИА Новости.

"Ради паствы"

Винницкой области прочили статус центра "незалежной церкви". В декабре 2018 года именно здесь начался переход священников УПЦ в ПЦУ, созданную уроженцем этих краев Петром Порошенко. Экс-президент добился легализации раскольников Константинопольским патриархом Варфоломеем.
"С тех пор мы его зовем Варфолозмеем. Потому что он прельстил верующих — и те ушли в раскол", — сокрушается житель Винницы Александр Омельчук.
Первой к новой "церкви" присоединилась община Спасо-Преображенского собора: 17 декабря, через два дня после "объединительного собора", члены двух раскольнических структур — "Киевского патриархата" (КП) и "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ) — объявили о слиянии.
"Поначалу на службы в собор приходило довольно много людей. Но потом их становилось все меньше. На эту Пасху (19 апреля) мы молились у храмовых ворот, и нас было больше, чем тех, кто в храме", — рассказывает Александр.
То есть Винница так и не стала флагманом ПЦУ, хотя лидеры раскола возлагали на нее большие надежды. Из 943 общин к новой структуре присоединились лишь 90. Причем большую часть храмов, как отмечают в канонической Украинской церкви, раскольники отняли.
Примерно из 250 священнослужителей в конце 2018 — начале 2019 года лишь 20 ушли в раскол вслед за митрополитом Симеоном (Шостацким), некогда одним из самых влиятельных иерархов УПЦ. Спустя полтора года клирики стали возвращаться в матерь-Церковь.
© Фото : Украинская Православная ЦерковьБывший митрополит Винницкий и Барский Симеон
Митрополит Винницкий и Барский Симеон
© Фото : Украинская Православная Церковь
Бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон
Протоиерей Роман Асафов из Казатина — один из них. Весной 2019-го он перешел в ПЦУ. А вот его паства отказалась. Так священник лишился храма Серафима Саровского и был запрещен в служении.
Год спустя он вернулся. В интервью украинским СМИ сказал, что "сделал это из-за своей паствы", без которой он был многие месяцы. Блудный пастырь покаялся в грехе раскола и был принят обратно в Винницкую епархию УПЦ. Асафова восстановили в сане, вернули под его начало Серафимовский приход.
Так же поступили еще два священника Винницкой епархии. Остальные 17 пока остаются в расколе. Однако Церковь постоянно призывает их одуматься и примириться.

Двое против десятков

В УПЦ надеются на возвращение и остальных клириков. Всего в раскол за последние полтора года ушли около 60 священнослужителей. В их числе двое из 89 архиереев — вслед за Симеоном (Шостацким) в ПЦУ перешел митрополит Александр (Драбинко).
Синод Украинской церкви поступил с ними довольно мягко: запретил отколовшихся епископов в сане, но не лишил его. То есть оставил дверь приоткрытой.
А ведь беглецов могло быть больше. В течение всего 2018 года Порошенко и патриарх Константинопольский всячески переманивали духовенство УПЦ на свою сторону. Доходило до угроз и даже похищений: накануне "объединительного собора" СБУ увезла в неизвестном направлении митрополита Могилев-Подольского Агапита, чья епархия находится на территории Винницкой области. Через день его отпустили.
© Фото : Прес-служба Могилів-Подільської Єпархії УПЦМитрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит
Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит
© Фото : Прес-служба Могилів-Подільської Єпархії УПЦ
Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит
После учреждения ПЦУ проблемы начались и у рискнувших переметнуться епископов. Например, винницкий митрополит Симеон не только остался без двух сотен приходов и многочисленной паствы, но и фактически стал дублером самозваных епископов "Киевского патриархата" и УАПЦ, у которых тоже есть свои приходы в регионе.
В аналогичной ситуации оказался и бывший митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко). В раскол за ним ушел только один приход — Спасо-Преображенского храма в Киеве, где он служил. Когда он объявлял о переходе с амвона, часть прихожан вышла из храма.
У каждого из остальных 58 епископов ПЦУ под управлением находится куда больше общин. Это не может не бить по репутации беглых митрополитов. Ведь по задумке Фанара именно они должны были стать "фасадом" для остальных поместных церквей мира: мол, если канонические епископы идут в новую структуру, значит, ее стоит признать. Им же надлежало явить пример для колебавшихся епископов УПЦ. Таких, по данным СМИ, было около десяти. Один из ярких представителей этой группы — скончавшийся на днях митрополит Черкасский Софроний. Несмотря на многочисленные заявления в поддержку украинской автокефалии, он остался верен Церкви.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Черкасский и Каневский Софроний
Митрополит Черкасский и Каневский Софроний
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Черкасский и Каневский Софроний

"Нужен другой томос!"

Сложилось явное неравенство между бывшими митрополитами УПЦ, имеющими действительное по канонам мирового православия рукоположение в священный сан, и самозванцами, чье епископство не может признаваться каноническим. Это и привело к росту напряженности внутри ПЦУ. Об этом сообщают несколько украинских телеграм-каналов, связанных с церковной тематикой.
Украинское издание "Вести", в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники в политических кругах, что Симеона желает видеть на посту главы ПЦУ его давний друг Петр Порошенко. Политик хочет заменить им нынешнего "предстоятеля" Епифания Думенко. Тот с точки зрения православных канонов вообще не священнослужитель — его "рукоположил" в конце девяностых уже преданный анафеме глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко, не имевший права не только совершать какие-либо таинства, но и вообще заходить в храм.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлакат с изображением президента Украины Петра Порошенко на одной из улиц Львова
Плакат президента Украины Петра Порошенко на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Плакат с изображением президента Украины Петра Порошенко на одной из улиц Львова
Логика Порошенко, по данным "Вестей", — сделать ПЦУ более ручной, чтобы ее члены активно агитировали за возглавляемую экс-президентом партию "Европейская солидарность" на осенних выборах. Сейчас же новая "церковь" старается обособиться от политика, в отношении которого открыто более 20 уголовных дел.
На этом фоне в самой ПЦУ — упаднические настроения. Некоторые священнослужители рассуждают, не вернуться ли в каноническую церковь. А выходцы из "Киевского патриархата" с теми же мыслями посматривают в сторону Филарета Денисенко. Тот еще год назад обвинил Порошенко в предательстве, а верхушку ПЦУ — в безоговорочной покорности кураторам из Стамбула. И отделился от новой структуры.
А на днях он заявил, что выданный ПЦУ томос не делает ее свободной, озвучив и так довольно очевидную вещь.
"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской, Румынской, Болгарской церквам. Вот такой томос нам нужен!" — потребовал раскольник.
До образования ПЦУ он управлял шестью тысячами приходов. Весной прошлого года остался лишь с парой десятков. А теперь их уже более 300 — бывшие сторонники возвращаются.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"

"Разнородные элементы"

Ситуация с дроблением раскольнической структуры напоминает события первой половины 90-х, когда в созданном Филаретом "Киевском патриархате" начались брожения.
"Тогда несколько лжеепископов, принадлежавших к УАПЦ и последовавших затем за Филаретом, принесли покаяние и вернулись в каноническую Церковь. Среди из них действующие митрополиты УПЦ: Херсонский — Иоанн (Сиопко) и Хмельницкий — Антоний (Фиалко). Они преодолели искушение и вернулись", — рассказывает церковный историк Владислав Петрушко.
Нынешняя ситуация уникальна. Митрополит Симеон, по словам эксперта, тесно связан с Порошенко, и его судьба зависит от того, поможет ли ему политик добиться главенства в ПЦУ. А митрополит Александр "настолько себя противопоставил каноническому епископату", что другого варианта, кроме как уйти в раскол, при его амбициях и честолюбии не было.
"Ушедшие за ними немногочисленные священники уже заявляют о неканоничности "архиеерев", которые были рукоположены раскольниками. Это выглядит довольно трагикомично: они — внутри раскольнической и нелегальной для православного мира юрисдикции и при этом создают партию, считающую себя более законной, нежели другие члены этой псевдоцеркви", — отмечает Петрушко.
По словам историка, этого и следовало ожидать: то, что слеплено из разнородных враждующих и борющихся за власть элементов, неизбежно будет "расслаиваться".
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоХмельницкий (город)Европейская солидарностьАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВинницкая областьСтамбулСерафим Саровский (Прохор Мошнин)В мире
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