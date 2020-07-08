Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200708/1574024537.html
Альтернативная история Земли: кто населял Гондвану
На Мадагаскаре впервые нашли целый скелет гондванатерия — древнего млекопитающего, непохожего на тех, что мы знаем. Он обитал в Южном полушарии на континенте,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:22
риа наука
палеонтология
эволюция
биология
земля - риа наука
открытия - риа наука
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574022688_0:107:1200:782_1400x0_80_0_0_aac7d77d034970308f9d7e69b2e883cd.jpg
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574022688_0:107:1200:782_1400x0_80_0_0_aac7d77d034970308f9d7e69b2e883cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574022688_8:0:1192:888_1400x0_80_0_0_a98e664331cebafd705d3749b911299d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574022688_212:0:1100:888_1400x0_80_0_0_c4f526108798d2f67d8bf006401b71c7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
палеонтология, эволюция, биология, земля - риа наука, открытия - риа наука, аргентина

Альтернативная история Земли: кто населял Гондвану

08:00 08.07.2020 (обновлено: 17:22 08.07.2020)
4285
© Иллюстрация РИА Новости . Andrey Atuchin, Depositphotos/CoreyFordГондванатерии
Гондванатерии
© Иллюстрация РИА Новости . Andrey Atuchin, Depositphotos/CoreyFord
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На Мадагаскаре впервые нашли целый скелет гондванатерия — древнего млекопитающего, непохожего на тех, что мы знаем. Он обитал в Южном полушарии на континенте, которого давно не существует. Могли ли эти странные животные дожить до наших дней — в материале РИА Новости.

Однажды на диком юге

О гондванатериях узнали в 1980-х. Тогда в Патагонии в отложениях возрастом порядка 70 миллионов лет обнаружили несколько жевательных зубов, а потом и целую челюсть странного млекопитающего, непохожего ни на одного из известных ныне живущих или вымерших представителей этого класса животных.
Затем похожие останки нашли в Индии и на Мадагаскаре. Стало понятно, что в руках ученых — неизвестная ранее ветвь млекопитающих, населявших землю в эпоху динозавров.
Открытие выходило далеко за рамки классической науки. Сходные находки в столь отдаленных друг от друга регионах говорили о том, что суперконтинент Гондвана, объединявший сушу Южного полушария в мезозойскую эру, существовал. В честь него и назвали этих животных.
© David W. Krause et. al/Nature, 2020А — 183 миллиона лет назад Мадагаскар еще был частью Гондваны, b — Африка и Южная Америка отделяются 124 миллиона лет назад, c — Индия откалывается 88 миллионов лет назад, d — примерно 66 миллионов лет назад здесь обитают гондванатерии, эндемичные виды Мадагаскара
Карта Гондваны
© David W. Krause et. al/Nature, 2020
А — 183 миллиона лет назад Мадагаскар еще был частью Гондваны, b — Африка и Южная Америка отделяются 124 миллиона лет назад, c — Индия откалывается 88 миллионов лет назад, d — примерно 66 миллионов лет назад здесь обитают гондванатерии, эндемичные виды Мадагаскара
Ученые практически ничего не могли сказать о гондванатериях, так мало было материала. Непонятно, можно ли считать их плацентарными, сумчатыми или они стоят особняком. Дэвид Краузе из Университета Стони-Брук (США), ведущий специалист в этом вопросе, поместил их внутри отряда многобугорчатых — похожих на грызунов зверьков, тоже вымерших.
С тех пор окаменелые останки гондванатериев, к радости специалистов по тектонике плит, находили и в Африке — в Танзании, и на Антарктическом полуострове. Но все это были отдельные фрагменты зубов и челюстей, пока в 2010 году экспедиция Краузе не привезла с Мадагаскара песчаную плиту, полную фоссилий. Там были кости рыб, скатов, акул, черепах, крокодилов, хищных динозавров. А еще, как показала компьютерная микротомография, внутри сохранился целый череп млекопитающего. По нему описали новый вид гондванатериев — Vintana sertichi (счастливый сертич).
Винтана — крупное девятикилограммовое животное, похожее внешне на барсука или нутрию, с немного скошенной черепной крышкой, большими глазницами и мощными скулами, куда прикреплялись жевательные мышцы. Это указывало на активный образ жизни, развитые слух, зрение и обоняние.
Что примечательно, "счастливчик" кажется огромным по сравнению с млекопитающими своего времени, больше напоминавшими крысу. В чем причина гигантизма? Ответ на этот вопрос нашелся только сейчас.
© Joseph Groenke / Gary StaabГондванатерий Vintana sertichi — вымершее млекопитающее Мадагаскара. Череп описан в 2014 году
Гондванатерии
© Joseph Groenke / Gary Staab
Гондванатерий Vintana sertichi — вымершее млекопитающее Мадагаскара. Череп описан в 2014 году

"Безумный зверь"

На сей раз Краузе обнаружил там же, на Мадагаскаре, целый скелет детеныша гондванатерия. Его назвали Adalatherium hui, что означает "безумный зверь". При жизни он весил чуть больше трех килограммов, что так же указывает на гигантизм.
Ученые полагают, что здесь действует островное правило: мелкие животные в изоляции крупнеют, а крупные — мельчают. Например, карликовые мамонты с острова Врангеля. На самом Мадагаскаре обитают гигантские лемуры и карликовые бегемоты. Остров стал отделяться от Индии примерно 88 миллионов лет назад, и в конце мелового периода, когда там обитали гондванатерии, он уже двадцать миллионов лет существовал изолированно. С континентов его посещали только летающие и плавающие животные. "Безумец" не принадлежал ни к тем ни к другим, поэтому, очевидно, он эволюционировал уже там от неизвестного предка, пришедшего посуху из других частей Гондваны.
Скелет нового гондванатерия — это настоящая мозаика из архаичных и развитых костей и форм. У него много общего с другими представителями группы и с Vintana, но есть и отличия. Множество отверстий в черепе служили входами для нервов и сосудов. Передвигался он на четырех лапах, причем передние были неразвиты и напоминали скорее лапки рептилий. На шерстяной морде торчали усики.
Динозавры исчезли из-за падения метеорита и последующего изменения климата, многобугорчатые, скорее всего, не выдержали конкуренции с грызунами. Не пережили превратности судьбы и гондванатерии. Они исчезли с лица Земли примерно 45 миллионов лет назад вместе со всей населявшей Мадагаскар живностью. Если бы они сохранились до сих пор, наша фауна пополнилась бы еще одной необычной группой млекопитающих наряду с кенгуру, ехиднами и панголинами.
© Denver Museum of Nature & Science/Andrey AtuchinГондванатерий Adalatherium hui
Гондванатерии
© Denver Museum of Nature & Science/Andrey Atuchin
Гондванатерий Adalatherium hui
9179025
Обсудить 0
РИА НаукапалеонтологияэволюциябиологияЗемля - РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаАргентина
Рекомендуем
Показ выставки “Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)
С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Ручной пулемет РПК-16
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
Мясо
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Гульнара с детьми
"Считают каждую копейку". Кому отказали в выплатах во время эпидемии
Софийский собор в Киеве
"Нужен другой томос!" Почему раскольники возвращаются в УПЦ
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Сотрудники ФСБ
Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Женщина с плакатом в Киеве
Нечем платить: Украине предрекли скорое банкротство
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Специалисты филиала МФЦ во время работы
На вопросы жителей Ленобласти ответят в Центре управления регионом
ВИЧ атакует клетку человека
Ученые сообщили о третьем вероятном пациенте в мире, излечившемся от ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния