"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"

Как добавили в пресс-службе, в настоящее время музыканты группы записывают новый альбом. "Те, кто приедет в "Лужники", наверняка услышат какие-то премьеры", - заключили в агентстве.

Live&Drive - это серия летних живых концертов, во время которых артисты выступают на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук транслируется через FM-приемники, концерты проводятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона "Лужники" с 3 июля по 29 августа. Ранее на сцене Live&Drive уже выступили певица Zivert и группа "The Hatters".