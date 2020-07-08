https://ria.ru/20200708/1574019343.html
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Рок-группа "Машина времени" 19 июля даст концерт на парковке в "Лужниках" в рамках серии летних живых концертов Live&Drive, сообщает пресс-служба концертного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:27
2020-07-08T03:27
культура
the hatters
музыка
новости культуры
диана арбенина
машина времени
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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the hatters, музыка, новости культуры, диана арбенина, машина времени
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рок-группа "Машина времени" 19 июля даст концерт на парковке в "Лужниках" в рамках серии летних живых концертов Live&Drive, сообщает пресс-служба концертного агентства.
"Третий уикенд Live&Drive откроет Диана Арбенина. Ночные Снайперы - 17 июля, 18 июля его продолжит Баста, а 19 июля закроет "Машина времени", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время музыканты группы записывают новый альбом. "Те, кто приедет в "Лужники", наверняка услышат какие-то премьеры", - заключили в агентстве.
Live&Drive - это серия летних живых концертов, во время которых артисты выступают на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Звук транслируется через FM-приемники, концерты проводятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона "Лужники" с 3 июля по 29 августа. Ранее на сцене Live&Drive уже выступили певица Zivert и группа "The Hatters".