Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574017698.html
Опрос показал, как москвичи пережили самоизоляцию
Более половины москвичей осознанно отнеслись к необходимости соблюдать ограничения во время пандемии, при этом им не хватило поддерживающих мер со стороны... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгпу
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
https://ria.ru/20200507/1571061818.html
https://sn.ria.ru/20200512/1571114739.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d631c839ff44ba4cf024750b46ecf353.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ff65514434b2e08fe36c614db99c0375.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгпу, москва, общество

Опрос показал, как москвичи пережили самоизоляцию

09:00 08.07.2020 (обновлено: 10:32 08.07.2020)
892
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПарк Зарядье возобновил работу после карантина
Парк Зарядье возобновил работу после карантина
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более половины москвичей осознанно отнеслись к необходимости соблюдать ограничения во время пандемии, при этом им не хватило поддерживающих мер со стороны общества и уверенности в своей экономической стабильности. Таковы результаты опроса около двух тысяч жителей столицы, проведенного сотрудниками Московского городского педагогического университета (МГПУ) в период с 20 апреля по 11 мая.
Специалисты МГПУ представили предварительные результаты исследования психологического и социального благополучия москвичей во время пандемии.
Как показал опрос, усилия городских и областных властей во время режима самоизоляции сформировали у жителей понимание, что можно и что нельзя делать во время пандемии. Более половины (54%) горожан ясно представляют себе эти требования, а около трети (31%) имеют о них базовые представления.
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
7 мая, 03:05Распространение нового коронавируса
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
С другой стороны, информация о последствиях и осложнениях самой болезни у участников опроса достаточно противоречивая и туманная. Большинство респондентов имеют или самые общие представления об осложнениях (45%), или плохо представляют, какие последствия влечет COVID-19 (30%).
Самыми непредсказуемыми (44%) и туманными (29%) москвичи считают экономические последствия пандемии, отметила руководитель исследования, заведующая лабораторией развития личности и здоровьесбережения МГПУ Елена Нехорошева.

"Интересно, что экономическая тревога в наименьшей степени связана с уровнем дохода, а наибольшее переживание комфорта, в смысле радости и ценности, испытывают москвичи, имеющие двух и более детей", – рассказала она РИА Новости.

Более трети респондентов воспринимает само общество как регулирующий орган, устанавливающий строгие правила (38%). Четверть опрошенных полагает, что общество должно наказывать в ситуации пандемии граждан за нарушение этих правил (25%). И одна пятая (19%) респондентов полагает, что общество организует граждан и социальные институты, чтобы как можно адекватнее ответить на вызовы пандемии.
"Можно говорить о том, что в ситуации пандемии жесткие правила работают. Однако мы заметили и негативную тенденцию – гражданам не хватает поддерживающих мер со стороны общества", – отметила Елена Нехорошева.
По ее словам, речь здесь идет не столько о материальной, сколько о моральной поддержке, транслируемой из СМИ, или о добрососедских отношениях. Около половины (47%) опрошенных отметили, что не могут положиться в ситуации пандемии на жителей своего района и на соседей.
Работники экономической сферы
12 мая, 09:00Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, как подготовить офис к выходу сотрудников на работу
Больше всего недовольства вызвали у респондентов штрафы за нарушение режима самоизоляции (36%) и введение пропускного режима в Москве и области. Также непонимание вызвали запрет на посещение парков (27%) и необходимость посещения ближайших магазинов (24%). При этом респонденты в целом понимали, для чего нужна социальная дистанция. Каждый второй (47%) участник опроса осознавал опасность COVID-19 и не хотел заражать других, хотя и не находился в зоне риска. Чуть меньшая часть москвичей (40%) оставались дома только из-за предписания властей.
Около половины респондентов столкнулись с дефицитом некоторых товаров – в магазинах (40%) и аптеках (18%). Многие при переходе на удаленную работу также были недовольны качеством связи и интернета (28%), особенно в области. Около четверти (23%) опрошенных сообщили о том, что терпят экономические убытки в связи со снижением объема работы и сокращением зарплаты.

"Важно отметить, что на фоне дефицита ресурсов и силы для москвичей особо значимым стал поиск и проживание качественной жизни в повседневных делах, отношениях с другими и собой. Отношения стали для жителей столицы "замещающим ресурсом" в условиях ограничений и угрозы для здоровья и жизни", – подчеркнула Елена Нехорошева.

210003
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МГПУМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Бирюлевском лесопарке Москвы
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Стоп-кадр видео карликовой мары в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родились детеныши чакоанской мары
Искусственный интеллект
В России разработан биоморфный нейропроцессор. Сделан шаг к сильному ИИ
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Москвичей предупредили о возможных затруднениях на дорогах до конца дня
Молодожены
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
В Москве еще шесть больниц вернулись к обычному режиму работы
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 21,7 миллиона тестов на коронавирус
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Пассажирский самолет
Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 160 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Красная площадь в Москве
В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля
Врачи
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния