Опрос показал, как москвичи пережили самоизоляцию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более половины москвичей осознанно отнеслись к необходимости соблюдать ограничения во время пандемии, при этом им не хватило поддерживающих мер со стороны общества и уверенности в своей экономической стабильности. Таковы результаты опроса около двух тысяч жителей столицы, проведенного сотрудниками Московского городского педагогического университета (МГПУ) в период с 20 апреля по 11 мая.

Специалисты МГПУ представили предварительные результаты исследования психологического и социального благополучия москвичей во время пандемии.

Как показал опрос, усилия городских и областных властей во время режима самоизоляции сформировали у жителей понимание, что можно и что нельзя делать во время пандемии. Более половины (54%) горожан ясно представляют себе эти требования, а около трети (31%) имеют о них базовые представления.

С другой стороны, информация о последствиях и осложнениях самой болезни у участников опроса достаточно противоречивая и туманная. Большинство респондентов имеют или самые общие представления об осложнениях (45%), или плохо представляют, какие последствия влечет COVID-19 (30%).

Самыми непредсказуемыми (44%) и туманными (29%) москвичи считают экономические последствия пандемии, отметила руководитель исследования, заведующая лабораторией развития личности и здоровьесбережения МГПУ Елена Нехорошева.

"Интересно, что экономическая тревога в наименьшей степени связана с уровнем дохода, а наибольшее переживание комфорта, в смысле радости и ценности, испытывают москвичи, имеющие двух и более детей", – рассказала она РИА Новости.

Более трети респондентов воспринимает само общество как регулирующий орган, устанавливающий строгие правила (38%). Четверть опрошенных полагает, что общество должно наказывать в ситуации пандемии граждан за нарушение этих правил (25%). И одна пятая (19%) респондентов полагает, что общество организует граждан и социальные институты, чтобы как можно адекватнее ответить на вызовы пандемии.

"Можно говорить о том, что в ситуации пандемии жесткие правила работают. Однако мы заметили и негативную тенденцию – гражданам не хватает поддерживающих мер со стороны общества", – отметила Елена Нехорошева.

По ее словам, речь здесь идет не столько о материальной, сколько о моральной поддержке, транслируемой из СМИ, или о добрососедских отношениях. Около половины (47%) опрошенных отметили, что не могут положиться в ситуации пандемии на жителей своего района и на соседей.

Больше всего недовольства вызвали у респондентов штрафы за нарушение режима самоизоляции (36%) и введение пропускного режима в Москве и области. Также непонимание вызвали запрет на посещение парков (27%) и необходимость посещения ближайших магазинов (24%). При этом респонденты в целом понимали, для чего нужна социальная дистанция. Каждый второй (47%) участник опроса осознавал опасность COVID-19 и не хотел заражать других, хотя и не находился в зоне риска. Чуть меньшая часть москвичей (40%) оставались дома только из-за предписания властей.

Около половины респондентов столкнулись с дефицитом некоторых товаров – в магазинах (40%) и аптеках (18%). Многие при переходе на удаленную работу также были недовольны качеством связи и интернета (28%), особенно в области. Около четверти (23%) опрошенных сообщили о том, что терпят экономические убытки в связи со снижением объема работы и сокращением зарплаты.