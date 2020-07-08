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Режиссер "Стражей галактики" подтвердил: камео Стэна Ли придумали фанаты
Американский режиссер Джеймс Ганн подтвердил в твиттере, что идею камео Стэна Ли, который появляется в блокбастере Marvel "Стражи галактики. Часть 2" (2017... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:05
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кино и сериалы, новости культуры, стэн ли, marvel comics

Режиссер "Стражей галактики" подтвердил: камео Стэна Ли придумали фанаты

02:05 08.07.2020
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© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2017)Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"
Кадр из фильма Стражи Галактики. Часть 2
© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2017)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Ганн подтвердил в твиттере, что идею камео Стэна Ли, который появляется в блокбастере Marvel "Стражи галактики. Часть 2" (2017 год), подсказали фанаты, сообщает NME.
"Связь Стэна Ли с Наблюдателями во второй части "Стражей галактики" была определенно вдохновлена фанатскими теориями", — написал Ганн.
По информации издания, ранее поклонники супергеройских фильмов размышляли, что основателя Marvel Comics, которого не стало в 2018 году, должны изобразить в образе Наблюдателя — представителя внеземной и самой развитой космической расы. В итоге это произошло во второй части "Стражей галактики".
В сцене, когда Ракета, Краглин и Йонду прыгают через порталы телепортации, герои замечают, как Стэн Ли в космическом костюме сидит с Наблюдателями и рассказывает им о том, как когда-то работал почтальоном (отсылка к фильму "Первый Мститель: Противостояние"). Затем этот эпизод показывают в конце титров. Только теперь Ли и Наблюдатели встают и уходят.
В 2017 году на одной из пресс-конференций продюсер Кевин Файги объяснял, "Стэн Ли явно существует вне реальности всех фильмов студии Marvel". Поэтому создатели картины посчитали, что изобразить легендарного аниматора в таком виде будет забавно.
В июне этого года Джеймс Ганн объявил, что третья часть "Стражей галактики", скорее всего станет последней. Производство фильма, выход которого ожидается в 2022 году, еще не началось. Ранее режиссер подтвердил, что не приступит к работе над ним пока не закончит монтировать "Отряд самоубийц 2".
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