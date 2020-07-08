Режиссер "Стражей галактики" подтвердил: камео Стэна Ли придумали фанаты

По информации издания, ранее поклонники супергеройских фильмов размышляли, что основателя Marvel Comics, которого не стало в 2018 году, должны изобразить в образе Наблюдателя — представителя внеземной и самой развитой космической расы. В итоге это произошло во второй части "Стражей галактики".

В сцене, когда Ракета, Краглин и Йонду прыгают через порталы телепортации, герои замечают, как Стэн Ли в космическом костюме сидит с Наблюдателями и рассказывает им о том, как когда-то работал почтальоном (отсылка к фильму "Первый Мститель: Противостояние"). Затем этот эпизод показывают в конце титров. Только теперь Ли и Наблюдатели встают и уходят.