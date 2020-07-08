Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574012645.html
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
Улучшенная эргономика, минимальный вес, высокая точность и боевая эффективность — для российской армии в этом году начнут создавать новый пулемет. Одна из... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:04
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
вооружение
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/50/1550245078_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_2c5aa2eace53cc16aa7e7681a3e0ca2f.jpg
https://ria.ru/20191202/1561752417.html
https://ria.ru/20190922/1558883401.html
https://ria.ru/20190318/1551840848.html
Расскажите нам, пожалуйста о новом российском смартфоне, собранном из отечественных комплектующих и с российским ПО. Расскажите, пожалуйста, о новом российском автомобиле, телевизоре... Нет, у нас на РИА только про пулеметы, ракеты и прочий милитаризм. Совку поклейка танчиков не помогла
128
Не читай. Оружие это высокие технологии. ПО российское есть, Смартфон без иностранных комплектующих тоже, пока в не больших количествах. Телевизоры отечественные есть с российскими комплектующими. Автомобили российские есть, и грузовые и легковые. Ты тему изучи Боря, помогать не буду. Если что то не нравится, уезжай, никто не держит.
119
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/50/1550245078_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_2c5aa2eace53cc16aa7e7681a3e0ca2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155024/50/1550245078_346:0:1846:1125_1400x0_80_0_0_c440516fb09891c17fd69db025a533c2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/50/1550245078_653:269:1509:1125_1400x0_80_0_0_0616c14239a722d976a6790648c0a4d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, вооружение, безопасность

"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии

08:00 08.07.2020 (обновлено: 08:04 08.07.2020)
31812
© КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© КАЛАШНИКОВ МЕДИА
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Улучшенная эргономика, минимальный вес, высокая точность и боевая эффективность — для российской армии в этом году начнут создавать новый пулемет. Одна из последних разработок — РПК-16 — сейчас проходит испытания. Однако военные выявили ряд недостатков в конструкции, и это учтут. Об особенностях перспективного оружия — в материале РИА Новости.

Три в одном

РПК-16 впервые представили на форуме "Армия" в 2017-м. По конструкции он во многом схож с уже довольно старым пулеметом РПК-74. Однако после глубокой модернизации эргономические характеристики значительно улучшили.
В частности, "шестнадцатый" получил удобную пистолетную рукоятку с подпальцевыми выемками и встроенным пеналом с принадлежностями для чистки оружия. У переводчика режима огня теперь есть планка под указательный палец, а складной телескопический приклад позволяет стрелку идеально подстроить пулемет под себя.
Калибр остался прежним — 5,45 х 39 миллиметров. Одно из нововведений — барабанный магазин. Это устраняет серьезный недостаток предшественника — нехватку боеприпасов при стрельбе длинными очередями. Стандартный магазин РПК-74 вмещает 45 патронов, "барабан" — 96. По оценкам экспертов, этого вполне достаточно для плотного заградительного огня на поле боя.
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
2 декабря 2019, 08:00
На смену "плетке". Сможет ли СВЧ повторить успех винтовки Драгунова
Масса — всего 4,5 килограмма. Столько же, например, у автомата АК-12 в аналогичном обвесе. То есть пулемет без труда можно использовать как обычную штурмовую винтовку, стреляя с рук. Такого не удалось достичь ни одному производителю оружия в мире.
"У РПК-74 было два существенных недостатка, хотя в остальном он прекрасно себя зарекомендовал, — объясняет чемпион мира по практической стрельбе Андрей Кирисенко, помогавший разрабатывать РПК-16. — Емкости магазина не хватало, а из-за громоздкости оружия солдатам было трудно с ним десантироваться, например из БМП. В РПК-16 уменьшили длину ствола, приклад сделали телескопическим. Пулемет удобно брать в руки и пользоваться им даже как простым автоматом".
© Фото : Vitaly V. KuzminРПК-74
РПК-74
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
РПК-74
Уникальная особенность РПК-16 — одиночный режим огня. При установке оптического прицела пулемет превращается в снайперскую винтовку. Точность при этом, по оценкам экспертов, сравнима с точностью СВД — РПК уверенно поражает цели на дистанции до пятисот метров.
Одной из проблем РПК-74 была невозможность быстрой замены ствола. В РПК-16 это учли. Для боя в городских условиях предусмотрели штурмовой ствол длиной 410 миллиметров, а для общевойсковых операций — длиной 550 миллиметров.
© Фото : Vitaly V. KuzminРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Ручной пулемет РПК-16

Пошаговая эволюция

Сегодня самый распространенный ручной пулемет в российской армии и других силовых структурах — РПК-74. Его приняли на вооружение еще в середине 1970-х. Он успешно применялся во многих конфликтах и по праву заслужил репутацию надежного, точного и неприхотливого оружия. Автоматику РПК довели практически до совершенства, и именно поэтому оружейники решили не изобретать велосипед, а взять за основу проверенную делом и временем конструкцию.
Специалисты, опрошенные РИА Новости, считают, что новое поколение пулеметов, по всей видимости, также унаследует основные узлы РПК-74.
Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время учений
22 сентября 2019, 08:00
Смерть на треноге. Самые грозные станковые пулеметы
"РПК-16 эксплуатировали крайне ограниченно, — отмечает главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Поэтому каких-то принципиальных изменений ожидать не стоит. Автоматику точно не тронут, все изменения будут носить эргономический характер. РПК-16 — по сути, экспериментальный образец. Все, что с ним сейчас происходит, — вполне естественный путь оружия, которое теоретически в дальнейшем, по итогам испытаний и конкурсов может быть принято на вооружение армии".
РПК-16 в течение нескольких лет проходил комплексные испытания. Оружие тестировали во всех климатических зонах. По итогам опытной эксплуатации военные сформулировали ряд замечаний и выдвинули предложения, которые реализуют в перспективном пулемете.
"Тенденции таковы, что в оружии стараются уменьшить массу и габариты, увеличить точность, повысить эргономические характеристики, — добавляет Кирисенко. — На войсковых испытаниях возникает масса нюансов. Вероятно, военные попросили сделать приклад поудобнее, предохранитель выполнить по-другому, еще что-то. Это, что называется, тюнинг. Основа пулемета не изменится".
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Ручной пулемет РПК-16

Боевое применение

Ручные пулеметы — мощное и эффективное стрелковое оружие, не теряющее актуальности и сегодня, когда есть высокоточные штурмовые и снайперские винтовки. В мире выпускали сотни образцов и модификаций "стрелковки" этого типа. Практика показала, что в многочисленных малых и крупных вооруженных конфликтах ручные пулеметы зачастую играли решающую роль на поле боя.
Пулеметчик, бывший боец спецподразделения "Альфа" Алексей Филатов поделился с РИА Новости опытом эксплуатации такого оружия в реальных боевых условиях, отметив, что РПК-74 спецназ предпочитает более тяжелый пулемет Калашникова (ПК).
Автоматы АК-12 и АК-15
18 марта 2019, 08:00
Дайте огня. Почему Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
"Сейчас его, конечно, модернизировали, — рассказывает ветеран. — Прежде всего приклад сделали амортизирующим, что позволяет более кучно стрелять. У ПК были и свои недостатки. Например, при стрельбе достаточно часто происходили затыкания. Еще один минус — после двухсот выстрелов из-за нагрева необходимо менять ствол. Иначе пулемет начинает "плеваться" — пуля летит не туда, с двухсот метров можно даже в ростовую фигуру не попасть. Замена — недолгая процедура. Но с собой всегда приходится таскать запасной ствол, что не способствует мобильности. А в интенсивном бою сменный ствол даже остыть не успеет".
Что касается фирменной "фишки" пулеметов — длинных, продолжительных очередей, то, как правило, в таком режиме пулеметчики работают крайне редко, предпочитая бить короткими. Стрельбу длинными используют в основном для психологического воздействия на противника. А ситуаций, когда на обороняемые позиции в полный рост идут сразу десятки вражеских солдат или террористов, сегодня практически не бывает.
© РИА Новости / Александр ЗемляниченкоБойцы спецподразделения готовятся к штурму больницы города Буденновска
Бойцы спецподразделения готовятся к штурму больницы города Буденновска
© РИА Новости / Александр Земляниченко
Бойцы спецподразделения готовятся к штурму больницы города Буденновска
"Я наблюдал стрельбу длинными очередями, например, в Буденновске, где террористы захватили больницу, — вспоминает спецназовец. — Тогда наш раненый сотрудник три с половиной часа пролежал на поле боя. Мы только с третьей попытки эвакуировали его на БТР. Но перед тем, как подойти к нему, чтобы у террористов не было возможности высунуться с гранатометом и поджечь очередную бронетехнику, мы дали по стенам массированный пулеметный огонь".
Кроме того, бойцы спецподразделений предпочитают калибр 7,62. Хотя 5,45-миллиметровые боеприпасы легче, пуля неустойчива в воздухе, и небольшое препятствие, например ветки деревьев в лесу, может резко изменить траекторию полета.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения специального назначения Южного военного округа на тактико-специальных учениях в Краснодарском крае
Военнослужащий подразделения специального назначения Южного военного округа на тактико-специальных учениях в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военнослужащий подразделения специального назначения Южного военного округа на тактико-специальных учениях в Краснодарском крае
365643420
Обсудить 16
РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы РФВооружениеБезопасность
Популярные комментарии
Расскажите нам, пожалуйста о новом российском смартфоне, собранном из отечественных комплектующих и с российским ПО. Расскажите, пожалуйста, о новом российском автомобиле, телевизоре... Нет, у нас на РИА только про пулеметы, ракеты и прочий милитаризм. Совку поклейка танчиков не помогла
8 июля, 08:43
Борис Терехов
181124102
Не читай. Оружие это высокие технологии. ПО российское есть, Смартфон без иностранных комплектующих тоже, пока в не больших количествах. Телевизоры отечественные есть с российскими комплектующими. Автомобили российские есть, и грузовые и легковые. Ты тему изучи Боря, помогать не буду. Если что то не нравится, уезжай, никто не держит.
8 июля, 10:06
Арсений Новиков
103100015
Рекомендуем
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Женщина с плакатом в Киеве
Нечем платить: Украине предрекли скорое банкротство
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Сотрудники ФСБ
Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Софийский собор в Киеве
"Нужен другой томос!" Почему раскольники возвращаются в УПЦ
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Показ выставки “Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)
С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Гондванатерии
Альтернативная история Земли: кто населял Гондвану
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния