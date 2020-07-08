Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"

"Да, это тяжело принять, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что участвовала в ее создании. Она всегда будет много значить для меня. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж считает иначе, значит, так нужно. Я ему доверяю", — пояснила Терон.