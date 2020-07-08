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Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"
Актриса Шарлиз Терон в беседе с журналистом из THR прокомментировала решение режиссера Джорджа Миллера заменить ее на более молодую актрису в приквеле про... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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идрис эльба, кино и сериалы, новости культуры, тильда суинтон, том харди (эдвард харди), шарлиз терон

Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"

07:04 08.07.2020
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© Фото : Warner Bros. Pictures Co. 2015Шарлиз Терон в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
Шарлиз Терон в фильме Безумный Макс: Дорога ярости
© Фото : Warner Bros. Pictures Co. 2015
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Актриса Шарлиз Терон в беседе с журналистом из THR прокомментировала решение режиссера Джорджа Миллера заменить ее на более молодую актрису в приквеле про Фуриозу, которую она играла в боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015 год) с Томом Харди.

"Да, это тяжело принять, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что участвовала в ее создании. Она всегда будет много значить для меня. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж считает иначе, значит, так нужно. Я ему доверяю", — пояснила Терон.

В мае Джордж Миллер подтвердил, что разрабатывает отдельный фильм о героине из "Безумного Макса", которую зрители полюбили во многом благодаря Шарлиз Терон. Однако он уточнил, что для новой ленты ищет актрису, которой будет 20 или чуть старше (обладательнице премии "Оскар" в августе исполнится 45 лет. — Прим.ред.).
Тогда режиссер рассказал, что приступит к съемкам после того, как завершит драму "Три тысячи лет тоски" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Работа над лентой должна была начаться этой весной, но из-за пандемии коронавируса кинопроизводство отложили.
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонТом Харди (Эдвард Харди)Шарлиз Терон
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