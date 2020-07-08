Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Актриса Шарлиз Терон в беседе с журналистом из THR прокомментировала решение режиссера Джорджа Миллера заменить ее на более молодую актрису в приквеле про Фуриозу, которую она играла в боевике "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015 год) с Томом Харди.
"Да, это тяжело принять, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что участвовала в ее создании. Она всегда будет много значить для меня. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж считает иначе, значит, так нужно. Я ему доверяю", — пояснила Терон.
В мае Джордж Миллер подтвердил, что разрабатывает отдельный фильм о героине из "Безумного Макса", которую зрители полюбили во многом благодаря Шарлиз Терон. Однако он уточнил, что для новой ленты ищет актрису, которой будет 20 или чуть старше (обладательнице премии "Оскар" в августе исполнится 45 лет. — Прим.ред.).
Тогда режиссер рассказал, что приступит к съемкам после того, как завершит драму "Три тысячи лет тоски" с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. Работа над лентой должна была начаться этой весной, но из-за пандемии коронавируса кинопроизводство отложили.