Мастер и Маргарита возглавили рейтинг любимых россиянами литературных пар

Генеральная репетиция спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке венгерского режиссера Яноша Саса на сцене МХТ имени А.П. Чехова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Герои романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита возглавили рейтинг популярных у россиян литературных пар, также в тройку лидеров вошли Ассоль и Грей из "Алых парусов" и герои романа "Два капитана" Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, свидетельствуют данные книжного сервиса MyBook.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сервис провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, влияют ли книги отечественных авторов на представление россиян о семейных ценностях, и какие литературные пары пользуются наибольшей популярностью.

Так, более 76% опрошенных отметили, что, по их мнению, литература должна закладывать основы семейных ценностей, а более 60% признались, что книги отечественных авторов во многом повлияли на их представление о семье и браке.

"На первом месте среди самых популярных пар из отечественных произведений оказались герои культового романа Михаила Булгакова – Мастер и Маргарита, на втором месте – сказочные персонажи повести Александра Грина "Алые паруса" Ассоль и Грей, на третьем месте – Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, чьи взаимоотношения описаны в книге Вениамина Каверина "Два капитана", — сообщили РИА Новости в сервисе.

Замыкают пятерку лидеров Петр Гринев и Маша Миронова, главные герои повести Александра Пушкина "Капитанская дочка", и Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого "Война и мир".