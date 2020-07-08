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Мастер и Маргарита возглавили рейтинг любимых россиянами литературных пар
Герои романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита возглавили рейтинг популярных у россиян литературных пар, также в тройку лидеров вошли Ассоль и Грей из "Алых... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:14
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книги, новости культуры, лев толстой (писатель), вениамин каверин, александр пушкин, михаил булгаков, день семьи, любви и верности

Мастер и Маргарита возглавили рейтинг любимых россиянами литературных пар

05:57 08.07.2020 (обновлено: 06:14 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке венгерского режиссера Яноша Саса на сцене МХТ имени А.П. Чехова
Генеральная репетиция спектакля Мастер и Маргарита в постановке венгерского режиссера Яноша Саса на сцене МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Герои романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита возглавили рейтинг популярных у россиян литературных пар, также в тройку лидеров вошли Ассоль и Грей из "Алых парусов" и герои романа "Два капитана" Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, свидетельствуют данные книжного сервиса MyBook.
В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сервис провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, влияют ли книги отечественных авторов на представление россиян о семейных ценностях, и какие литературные пары пользуются наибольшей популярностью.
Так, более 76% опрошенных отметили, что, по их мнению, литература должна закладывать основы семейных ценностей, а более 60% признались, что книги отечественных авторов во многом повлияли на их представление о семье и браке.
"На первом месте среди самых популярных пар из отечественных произведений оказались герои культового романа Михаила Булгакова – Мастер и Маргарита, на втором месте – сказочные персонажи повести Александра Грина "Алые паруса" Ассоль и Грей, на третьем месте – Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, чьи взаимоотношения описаны в книге Вениамина Каверина "Два капитана", — сообщили РИА Новости в сервисе.
Замыкают пятерку лидеров Петр Гринев и Маша Миронова, главные герои повести Александра Пушкина "Капитанская дочка", и Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого "Война и мир".
По мнению пользователей сервиса, лучше всего отражает идеалы семьи и брака роман "Война и мир", а также произведения "Два капитана", "Капитанская дочка", "Руслан и Людмила" и "Тихий Дон".
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