Кевин Харт пытается стать звездой боевиков в трейлере сериала "Die Hart"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Die Нart" ("Крепкий Харт") с Кевином Хартом и Джоном Траволтой в главных ролях.

В шоу Харт играет самого себя. Он хочет выйти из амплуа комедийного актера и стать звездой боевиков. Для этого герой отправляется в крупнейшую в мире школу экшн-фильмов. Безбашенный директор (Джон Траволта) этого заведения начинает его тренировать вместе с еще одной ученицей в исполнении звезды "Игры престолов" Натали Эммануэль. Кевину Харту предстоит побороть свои страхи, чтобы получить роль всей жизни.