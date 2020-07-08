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Кевин Харт пытается стать звездой боевиков в трейлере сериала "Die Hart"
На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Die Нart" ("Крепкий Харт") с Кевином Хартом и Джоном Траволтой в главных ролях. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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натали эммануэль, кино и сериалы, новости культуры, джон траволта, youtube

Кевин Харт пытается стать звездой боевиков в трейлере сериала "Die Hart"

05:04 08.07.2020
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер комедийного сериала "Die Нart" ("Крепкий Харт") с Кевином Хартом и Джоном Траволтой в главных ролях.
В шоу Харт играет самого себя. Он хочет выйти из амплуа комедийного актера и стать звездой боевиков. Для этого герой отправляется в крупнейшую в мире школу экшн-фильмов. Безбашенный директор (Джон Траволта) этого заведения начинает его тренировать вместе с еще одной ученицей в исполнении звезды "Игры престолов" Натали Эммануэль. Кевину Харту предстоит побороть свои страхи, чтобы получить роль всей жизни.
По информации Deadline, в шоу, созданное Триппером Кланси и Дереком Колстадом, вошло десять эпизодов. Их покажут на сервисе Quibi.
Премьера сериала запланирована на 20 июля. Серии будут выходит по будням до 29-го числа этого месяца.
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