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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200708/1574005973.html
"Заговор классиков". Веневитинов. Двуглавый орленок
Юный нераскрывшийся гений или фейковый поэт-дилетант? Жертва смерти в 21 год, пронзительный критик Пушкина, один из основателей русской философской лирики. Предтеча Лермонтова и Тютчева. Несчастный герой-любовник и голубоглазый сердцеед.
2020-07-08T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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"Заговор классиков". Веневитинов. Двуглавый орленок
Юный нераскрывшийся гений или фейковый поэт-дилетант? Жертва смерти в 21 год, пронзительный критик Пушкина, один из основателей русской философской лирики. Предтеча Лермонтова и Тютчева. Несчастный герой-любовник и голубоглазый сердцеед.
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Веневитинов. Двуглавый орленок

14:00 08.07.2020
20
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Веневитинов. Двуглавый орленок
Вчера, 14:00
Юный нераскрывшийся гений или фейковый поэт-дилетант? Жертва смерти в 21 год, пронзительный критик Пушкина, один из основателей русской философской лирики. Предтеча Лермонтова и Тютчева. Несчастный герой-любовник и голубоглазый сердцеед.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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