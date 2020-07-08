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Индийская семья нашла в своей ванной крокодила
Семья из города Ситаргандж, штат Уттаракханд, обнаружила в ванной своего дома полутораметрового крокодила, сообщает NDTV. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:00
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уттаракханд
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, крокодилы, уттаракханд, новости - туризм, индия, животные

Индийская семья нашла в своей ванной крокодила

04:00 08.07.2020
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© Фото : РКЦентр "ВЕЛЕС"Крокодил, которого нашли на помойке
Крокодил, которого нашли на помойке
© Фото : РКЦентр "ВЕЛЕС"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Семья из города Ситаргандж, штат Уттаракханд, обнаружила в ванной своего дома полутораметрового крокодила, сообщает NDTV.
Бурная реакция владельцев дома привлекла внимание соседей. Вскоре вокруг крокодила собралась толпа зевак, не понимающих как выгнать непрошеного гостя. Крики его совершенно не пугали. Все манипуляции соседей оказались тщетными, хищник так и не сдвинулся с места. Тогда семья решила обратилась в специальную службу.
Сотрудники лесного департамента приехали на место происшествия, вынесли животное из дома и отпустили на свободу в близлежащем лесу.
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