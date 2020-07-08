Индийская семья нашла в своей ванной крокодила

Бурная реакция владельцев дома привлекла внимание соседей. Вскоре вокруг крокодила собралась толпа зевак, не понимающих как выгнать непрошеного гостя. Крики его совершенно не пугали. Все манипуляции соседей оказались тщетными, хищник так и не сдвинулся с места. Тогда семья решила обратилась в специальную службу.