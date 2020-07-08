https://ria.ru/20200708/1574000554.html
Индийская семья нашла в своей ванной крокодила
Семья из города Ситаргандж, штат Уттаракханд, обнаружила в ванной своего дома полутораметрового крокодила, сообщает NDTV. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:00
2020-07-08T04:00
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РИА Новости
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туризм, крокодилы, уттаракханд, новости - туризм, индия, животные